Saksıda nasıl nane yetiştirilir?

Yemeklere lezzet katan şifa deposu naneyi balkonunuzdaki saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz. Peki nasıl? Sizler için araştırdık...



Mis gibi kokusuyla çok sevilen, şifa deposu naneye her an taze bir şekilde ulaşabilmek için balkonunuzda veya pencere kenarınızda saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz. İşte nane yetiştirirken dikkat etmeniz gerekenler...

Nane yetiştirmek için doğru bir toprağa, doğru bir saksıya ve nane fidesine ihtiyacınız olacak. Nane için seçeceğiniz toprak biraz kumlu ve humuslu olmalıdır. Bu özelliklere sahip toprağı yapı marketleren satın alabilirsiniz.

Nane yetiştirmek için uygun saksı çok büyük veya çok küçük olmayan orta boy bir saksıdır. 30 - 40 santimetre çapında ve 20 - 25 santimetre derinliğinde bir saksı nane yetiştirmek için gayet uygun olacaktır. Ayrıca saksının altında fazla suyun akıp gideceği delikler olmalıdır. Bu delikler olmazsa toprak hava alamaz ve fazla su yüzünden kökler çürüyebilir. Saksının altında akan suyun birikeceği bir tablanın da olmasına dikkat etmelisiniz.

Nane yetiştirmek için tohum, ayırma yöntemi ve çelik kullanılabilir. (Çelik, bir bitkinin dalının, yaprağının veya kökünün bir parçasının kesilerek uygun ortama dikilmesiyle gerçekleştirilen bitki çoğaltma yöntemidir.)

Pazardan alacağınız bir demet taze nanenin her bir ana dalını, birbirlerinden ayrıldıkları yerden 1 santimetre yukarıda olacak şekilde makasla kesin. Bu ayırdığınız dalları nane yapraklarından temizleyin ve temiz suyla dolu bir su bardağına yerleştirin. Dik durmalarını sağlamak için üzerine delikli bir karton koyabilirsiniz. Daha sonra bu deliklerden dalları geçirmelisiniz. Bu bardağı güneş gören bir yerde bekletirseniz bir süre sonra nane dalları köklenecektir. Bardakta su azalırsa eklemeye devam etmelisiniz. Köklenmeler oluştuğunda saksıya ekebilirsiniz.

Köklenen nane dallarını saksıya ekerken saksının en alt kısmına birkaç tane taş yerleştirerek delikleri hafifçe kapatmalısınız. Daha sonra saksıya 3/4'ünü dolduracak şekilde toprak doldurun. Bu toprağı doldururken fazla bastırmayın. Fazla bastırıldığında toprak hava alamaz. Saksıya toprak doldurduktan sonra içerisine fideleri ekeceğiniz 5-7 santimetre boyunda oyuklar açın ve içerisine fideleri yerleştirin ve çok fazla bastırmadan toprakla bu oyukları örtün.

Nane dallarını ektikten sonra ilk can suyunu vermeyi unutmayın. Nane nemli bir toprağı sever. Parmağınızı toprağa sokup nemlilik derecesini belirlemelisiniz. Kurumaya başladığında bu sayede sulayabilirsiniz. Toprak her daim nemli olmalıdır.

Nane kış ve sonbahar zamanı çok fazla suya ihtiyaç duymaz. Fakat havaların ısındığı yaz ve ilkbahar aylarında toprak kuruyacağı için sulama sıklığını artırmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.