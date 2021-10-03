Saksıda kereviz yetiştirmeyi denediniz mi?

Geleneksel Türk mutfağının sevilen sebzelerinden kereviz insan vücuduna oldukça faydalı. Sapı da birçok sosta kullanılan kerevizi evde saksıda yetiştirmeniz mümkün. Peki kerevizin faydaları neler? Saksıda nasıl yetiştirilir? Kereviz sapı faydalı mı? Kereviz sapı nerelerde kullanılır? Sizler için derledik...



Kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan, keskin bir kokuya sahip kereviz maydanozgiller familyasından. Muhteşem kokusu ve kendine özgü tadıyla kereviz vücudumuza da oldukça faydalı.

Kerevizin vücudumuza faydaları

Kereviz içerisinde yüksek oranda lif ve su barındırır. Bu sayede sindirim sistemini düzenler. Ayrıca kereviz tohumu da idrar söktürücüdür.

Kereviz içeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücutta iltihap toplanmasının önüne geçer. Akciğer enfeksiyonlarına faydalıdır. Eklem ağrıları olanlar kereviz tüketerek bu ağrıları azaltabilir. Reflü hastaları kereviz tüketmelidir. Çünkü kereviz mide asidini düzenler.

Fenolik maddelere sahip kereviz kasları gevşetir, kan basıncını ve kalp atışını düzenler. Kereviz A vitamininden ve beta karotenden zengindir. Bu da onun cildinizi korumasına sağlar ve cildinizi onarır. Kereviz kemikleri güçlendirir. Kemik hastalarına şifa olur.

Kereviz sapı da faydalı mı?

Kereviz sapı tam bir şifa deposudur. Hazımsızlığı önler, kabızlığa çare olur. Hafızayı güçlendirir. Alzheimerdan korur. Göz sağlığı için de oldukça faydalıdır.

Kereviz sapı nerelerde kullanılır?

Kereviz sapı çok aromatiktir. Kereviz yemeğinde, salatalarda, soslarda ve çorbalarda kereviz sapını kullanabilirsiniz.

Saksıda kereviz nasıl yetiştirilir?

Kök sebzeler evde kolayca yetiştirilebilir. Kereviz de bir kök sebzedir. Pazardan satın aldığınız kerevizin gövdesini veya temin ettiğiniz kereviz tohumunu torftan zengin bir toprağa ekmelisiniz. Kullanacağınız saksı ise ince ve uzun olmalıdır.

Toprağı saksıya güzelce dökün. Toprağa çok bastırmamaya özen gösterin aksi takdirde hava almayacaktır. Daha sonra kereviz gövdelerini veya tohumları 15-20 santim arayla toprağa ekin. Daha sonra üzerini tekrar torftan zengin toprakla örtün ve can suyunu verin.

Kereviz düzenli olarak sulanmalıdır ve saksının bulunduğu ortam her zaman 4-20 santigrat derecelerde olmalıdır. Kereviz aşırı sıcakları ve aşırı soğukları sevmez. Sıcaklık 4 santigrattan az veya 20 santigrattan fazla olursa kereviziniz zarar görür.Uygun şartları sağladığınızda kereviziniz saksıda güzelce büyüyecektir.

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