Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı (Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker) belli oldu mu? sorusu şu sıralar binlerce sağlık mezunu tarafından soruluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni sağlıkçı alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin beklenen müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan açıklamasında 40 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını Kabine Toplantısı sonrasında duyurdu. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı da 40 bin personel atamasının ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak edip araştırıyor. İşte 40 bin sağlıkçı atamalarına ilişkin detaylar...

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı (Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker) belli oldu mu? sorusu şu sıralar binlerce sağlık mezunu tarafından soruluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni sağlıkçı alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin beklenen müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan açıklamasında 40 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını Kabine Toplantısı sonrasında duyurdu. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı da 40 bin personel atamasının ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak edip araştırıyor. İşte 40 bin sağlıkçı atamalarına ilişkin detaylar...

Binlerce sağlık mezunu atanacakları günün hayalini kurarken 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağı müjdesi geldi. Sağlıkçılar atamaların bir an önce başlamasını beklerken bir yandan da atama branş dağılımlarının belli olup olmadığını sorguluyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı belli oldu mu? (Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker)

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 bin Sağlık Personeli atamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

Sağlık Bakanlığı atamaları önümüdeki günlerde yayınlanacak klavuz ile birlikte başlayacak.

Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı belli oldu mu? (Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker)

Lisans mezunu ve lise mezunu hemşireler için atama branş ve kadro dağılımı henüz belli değil. İlerleyen günlerde sayının netleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 2021 personel atamalarında en yüksek payın hemşirelere ve ebelere ayrılmıştı. Geçen sene yapılan Sağlık Bakanlığı atamaları branş dağılımı listesi aşağıdadır. Listeye bakarak atamalarla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz... . İşte 2020 Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı...

2021 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak?

TBMM'de basın mensuplarının Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.”

Sağlık Bakanlığı atama başvuru şarları neler?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

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