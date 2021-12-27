Sağlık Bakanlığı atama KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı atama KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu açıklandı mı? 20 bin sağlık personeli alımına dair son dakika gelişmesi duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen binlerce kişi 16-22 Aralık tarihlerinde tercihlerini yapmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS-2021/10 yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atama sonuçları...
2021-12-27 15:40:14
Sağlık Bakanlığı atama KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu açıklandı mı? 20 bin sağlık personeli alımına dair son dakika gelişmesi duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen binlerce kişi 16-22 Aralık tarihlerinde tercihlerini yapmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS-2021/10 yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atama sonuçları...
Binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atama başvurusunda bulunmuştu. 20 bin sağlık personeli alımında tercihler 16-22 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Binlerce kişi sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyrdu.
KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu açıklandı mı?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı..
Sağlık Bakanlığı atama KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu sorgula
KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Sağlık Bakanlığı nedir?
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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