Sağlık Bakanlığı atama KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı atama KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu sorgula | KPSS-2021/10 yerleştirme sonucu açıklandı mı? 20 bin sağlık personeli alımına dair son dakika gelişmesi duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen binlerce kişi 16-22 Aralık tarihlerinde tercihlerini yapmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS-2021/10 yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atama sonuçları...