20 bin sağlık personeli branş dağılımı | Hangi branştan kaç sağlık personeli alımı yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli alımı için branş dağılımı tablosunu yayımladı. Peki ama hangi branştan kaç sağlık personeli alımı yapılacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı şartları ve branşları nelerdir? İşte merak edilen 20 bin sözleşmeli sağlık personeli branş dağılımı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Birçok branştan alım yapılacak olan kılavuzun detayları aşağıda yer alıyor. Peki hangi branşlardan kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

Hangi branştan kaç sağlık personeli alımı yapılacak?

Biyolog, Çocuk Gelişimci, Dil ve Konuma Terapisti, Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Hemşire, Odyolog, İş ve Uğraşı Terapisti, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri (Adli Tıp), Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı), Sağlık Teknikeri (Ameliyat), Sağlık Teknikeri (Anestezi), Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Sağlık Teknikeri (Diyaliz), Sağlık Teknikeri (Eczane), Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji), Sağlık Teknikeri (Evde Bakım), Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım), Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Odyometri), Sağlık Teknikeri (Ortopedi), Sağlık Teknikeri (Patalojik Anatomi), Sağlık Teknikeri (Podolog), Sağlık Teknikeri (Radyoterapi), Sağlık Teknikeri (Röntgen), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter), Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri), Sağlık Teknisyeni (Anestezi), Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı), Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım), Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Röntgen), Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter), Sosyal Çalışmacı

Genel Şartları Nelerdir?

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini, 16 Aralık 2021 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

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