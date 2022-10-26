Tıbbi sekreter atama 2022-2023 | Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sekreter kaç kişi atanacak? 2023 Tıbbi Sekreter atama kontenjanı kaç? Sağlık Bakanlığı bünyesine her sene binlerce yeni atama yapılıyor. Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunları da kendilerine yeterince atama kontenjanı verilmediğinden şikayet ediyordu. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamasında '32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız.' dedi. Bu açıklama Tıbbi Sekreter ataması bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Peki 2022-2023 tıbbi sekreter atama sayısı kaç olacak? Kontenjan belli oldu mu?

Tıbbi sekreter atama 2022-2023 | Sağlık Bakanlığı bünyesine atama bekleyen yüz binlerce kişi Bakan Koca'nın açıklaması ile sevindi. Koca bakanlık bünyesine 85 bin atama yapılması için çalışmaların başladığını geçtiğimiz aylarda açıklamıştır. Sağlık mezunları atamaların bir an önce yapılmasını talep ederken kendi bölüm ve branşlarında kaç kişi alınacağını da sorguluyor. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama en çok da Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunlarını heyecanlandırdı. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sekreter kaç kişi atanacak? Tıbbi Sekreter atama kontenjanı kaç? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Tıbbi sekreter atama 2022-2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında Tıbbi Sekreter alanında atama bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Koca açıklamasında "Bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Tıbbi Sekreter atama sayısının binlerle ifade edilmesi atama bekleyenleri heyecanlandırdı.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sekreter kaç kişi atanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesine binlerce tıbbi sekter alımı yapılacak. KPSS puanlarına göre atama yapılacak. Atama sözleşmeli sağlık personeli statüsünde yapılacak. Alınan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na Tıbbi Sekreter alımlarına dair çalışmalar tamamlanmış durumda. Atama sayılarının ise önümüzdeki günlerde ilan edilmesi ve atama başvurularının da başlaması bekleniyor.

2023 Tıbbi Sekreter atama kontenjanı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık bünyesine yapılacak atamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında 85 bin sağlık persoenli alınacağını duyurdu. Koca "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi. Bu atamalardan Tıbbi Sekreter sayısının ne kadar olacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

85 bin atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılması planlanan 85 bin atamaya dair detaylar henüz netleşmedi. 85 bin atama kadro, branş ve kontenjan bilgileri önümüzdeki süreçte abakanlık tarafından ilan edilecek. Ancak geçtiğimiz atamalarda 27 bin personel alımı yapılmıştı. 27 bin personel alımı branş dağılımı şu şekildeydi; 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri.

Tıbbi Sekreter nedir?

Tıbbi sekreterler hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev yaparlar. Hasta kayıtları ve doktor hasta ilişkisinde öenmli rolleri vardır. Tıbbi sekreterler doktorların evrak yükünü oldukça hafifletir.