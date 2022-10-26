32 bin Tıbbi Sekreter atama ne zaman? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak? Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak? (Lise-Önlisans-Üniversite)

32 bin Tıbbi Sekreter atama ne zaman? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak? Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak? Atama kontenjan açıklandı mı? (Lise-Önlisans-Üniversite) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile atama bekleyen Tıbbi Sekreter mezunlarını sevindirdi. Koca Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden iyi bir atama yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tıbbi Sekreter atamalarına da başlandı. Muğla ve Niğde Tıbbi Sekreter atama sayılarının belli olmasının ardından İstanbul-İzmir-Ankara-Antalya-Bursa gibi illerimizde Tıbbi Sekreter atama sayıları da merak edilmeye başlandı.

32 bin Tıbbi Sekreter atama ne zaman? İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak? Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak? Atama kontenjan açıklandı mı? (Lise-Önlisans-Üniversite) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile atama bekleyen Tıbbi Sekreter mezunlarını sevindirdi. Koca Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden iyi bir atama yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tıbbi Sekreter atamalarına da başlandı. Muğla ve Niğde Tıbbi Sekreter atama sayılarının belli olmasının ardından İstanbul-İzmir-Ankara-Antalya-Bursa gibi illerimizde Tıbbi Sekreter atama sayıları da merak edilmeye başlandı.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olan binlerce kişi atama bekliyor. Atama sayılarına ilişkin ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması binlerce kişiyi sevindirdi. Koca açıklamasında Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin atama için çalışamaların başladığını duyurdu. Koca Tıbbi Sekreter atamalarında sayının da ciddi oranda artacağını açıklamasında ifade etti.

32 bin Tıbbi Sekreter atama ne zaman?

Sağlık Bakanı Koca açıklamasıda "Bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz."

85 bin atama yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Koca atama gündemine dair yaptığı açıklamasında "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz." dedi.

İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa Tıbbi sekreter kaç kişi atanacak?

Tıbbi sekreter atamasında bu sene bir rekor kırılması bekleniyor. İllerin nüfuslarına, sağlık kuruluşları sayısına ve doktor ihtiyaçlarına göre en fazla Tıbbi Sekreter (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik) atamalarının İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa-Antalya-Adana-Şanlıurfa gibi illerde yapılacağı tahmin ediliyor. Atama sayılarına ilişkin ise net rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Muğla'da 661 sözleşmeli Tıbbi Sekreter alımı yapılacağı açıklandı. Ardından Niğde'de ise 132 Tıbbi Sekreter alımı yapılacağı duyuruldu.

Muğla ve Niğde'de Tıbbi Sekreter atama sayılaır açıklandı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı atamalarına dair sayıları paylaştı. Gökcan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımız 2022 yılı için 45/A maddesine göre Muğla'mıza 661 sözleşmeli Tıbbi Sekreter, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Dil ve Konuşma Terapisti ile Fizyoterapist atayacak. Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde sözleşmeli olarak alınan personel Muğla'mızda göreve başlayacak.” dedi. Niğde'detoplam 140 sağlık personeli atamasından 132'sinin Tıbbi Sekreter olduğu ifade edildi.

85 bin atama hangi branşlarda yapılacak?

Biyolog,

Çocuk Gelişimcisi,

Ebe,

Fizyoterapist,

Hemşire,

Psikolog,

Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi,

Adli Tıp Sağlık Teknikeri,

Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,

Ameliyat Teknikeri,

Diş Teknikeri,

Diyaliz Teknikeri,

Eczane Teknikeri,

Evde Bakım Teknikeri,

Fizik Tedavi Teknikeri,

İlk ve Acil Yardım Teknikeri,

İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri,

Odyometri Teknikeri,

Ortopedi Teknikeri,

Podolog Teknikeri,

Anestezi Teknisyeni,

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni,

Laboratuvar Teknisyeni,

Röntgen Teknisyeni,

Tıbbi Sekreter Teknisyeni,

Sosyal Çalışmacı

Tıbbi Sekreter nedir?

Tıbbi sekreterler sağlık kuruluşlarında görev alan belge ve evaklama işleri ile meşgul olan bir meslekdir. Tıbbi sekreter olarak kamu hastanelerine atanmak için KPSS puanına ihtiyaç vardır.

NOT: Tıbbi Sekreter atamalarına dair siz ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak okuyucular ile paylaşabilirsiniz.