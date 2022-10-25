Şadi Yazıcı kimdir? Şadi Yazıcı'ya kim saldırdı? Tuzla Belediyesi hangi partiden? İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kürsüde yaptığı konuşmanın ardından bir grubun saldırısına uğradı. Makam aracına binen Şadi Yazıcı olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan gelişmenin ardından Şadi Yazıcı kim sorusu vatandaşlar tarafından sıkça merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Tuzla'da İBB tarafından açılışı yapılan İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bir gurubun saldırısına uğradı.

Şadi Yazıcı'ya kim saldırdı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da olayın ardından Yazıcı'ya tepki gösterdi. Yazıcı kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anmasına tepki geldi. Açıklamaların ardından sahneden inen Yazıcı saldırıya uğradı. Yazıcı makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Şadi Yazıcı kimdir?

Şadi Yazıcı 1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken ailesi ile birlikte Kartal'a yerleşen Şadi Yazıcı ilk, orta ve lise eğitimini Kartal'da bitirdi.

Lise eğitiminin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında kazanan Şadi Yazıcı bu bölümü tamamlayarak doktor diplomasını almıştır.

Mezuniyetin ardından pek çok kurumda doktor olarak göreve başlayan Şadi Yazıcı 1997 yılında Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Şadi Yazıcı aynı zamanda siyaset ile de ilgilenmeye başlamıştır. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer almıştır.

İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde aday olmamıştır. Ancak daha sonra 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı sçimlerde ipi göğüsleyerek Beledye başkanı olmuştur.

Tuzla Belediye Başkanı olan Dr. Şadi Yazıcı, 2014 ve 2019 yerel seçimlerindende de zaferle çıkmıştır.

Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Yazıcı aynı zamanda Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'dır.

Tuzla Belediyesi hangi partiden?

2019 yerel seçimlerinde Tuzla'da ipi AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı göğüsledi. Şadi Yazıcı oyların yüzde 50.52'sini alarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi. CHP'nin adayı Salim Gürsoy ise oyların yüzde 46.22'sini alarak ikinci oldu.

.