Muhteşem doğası ver yer altı kaynakları ile ülkemizin önemli ilçelerinden biri olan Amasra son yılların gözde tatil merkezlerinden biri haline geldi. Amasra son zamanlarda kendisini turizm alanında geliştirdi. Vatandaşlar da Amasra Belediye Başkanının kim olduğunu ve hangi partiden olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Amasra Belediyesi hangi partide? Amasra Belediye Başkanı kim, hangi partili? Amasra CHP'li mi AKP'li mi?

Amasra ile ilgili çeşitli bilgiler internetten araştırılıyor. Amasra'da doğası, tarihi ile ülkemizin en güzel kentlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Amasra'da son zamanlarda turizm akını yaşıyor. Büyük bir göç alan Amasra emekliliğini sakin bir sahil kasabasında geçirmek isteyenlerin de önemli tercihleri arasında yer alıyor. Amasra hakkında bilgi sahibi olmak isteyenle Amasra Belediyesi hangi partide? Amasra Belediye Başkanı kim, hangi partili? Amasra CHP'li mi AKP'li mi? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte Amasra Belediye Başkanı ve öz geçmişi...

Amasra Belediyesi hangi partide?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Amasra'da seçimleri CHP kazandı. Cumhruiyet Halk Partisi seçimde yüzde 44.67 oranında oy aldı. AK Parti ise ikinic oldu. AK Parti seçimde yüzde 26.89 oranında oy aldı. MHP ise yüzde 13,66 oy alırken İYİ Parti yüzde 13.09 oranında oy aldı.

Amasra Belediye Başkanı kim, hangi partili?

Amasra'da yapılan seçimleri CHP'nin adayı Recai Çakır kazandı. Recai Çakır Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayıydı.

Recai Çakır kimdir?

Recai Çakır 07.01.1974 tarihinde doğdu. Recai Çakır ilk orta lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği Otel Yöneticiliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Pedagojik formasyon aldıktan sonra İstanbul Beyoğlu ilçesinde öğretmenliğe başladı.

1998-1999 yıllarında Bayburt ilinde yedek subay öğretmen olarak askerlik görevimi tamamladı. Ardından 2001 yılında Bartın ili Amasra ilçesinde Köksal Toptan İlköğretim okuluna atandı.

2004 yılında Amasra Merkez Kaleşah ilkokuluna atandı. Aday Oluncaya değin sınıf öğretmenliği görevine devam etti. 31 mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçildi.

2004 yılında Eğitim Sen Amasra Temsilciliğinin ilk Kurucu başkanı oldu

Recai Çakır Çankırı ili Ilgaz ilçesi Ericek köyü nüfusuna kayıtlı. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Amasra hakkında

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik ve balıkçılığa dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.

Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir. Sanatçı Barış Akarsu'nun memleketidir. Akarsu, Ocak 2007'de çıkardığı son kasetini Amasralılara ithaf etmiştir. Amasra'da Barış Akarsu heykeli bulunmaktadır. .