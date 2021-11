Sadakatsiz 37. bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz son bölüm kesintisiz izle

Sadakatsiz 37. bölüm tek parça HD izle | Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 37. bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde hafızasını kaybeden Aras'ın hayatındaki sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Dizide ortaya çıkan Leyla karakteri de izleyiciler tarafından merak edildi. Sadakatsiz 37. bölümünü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz son bölüm kesintisiz tek parça HD izle seçeneğini araştırıyor.

Sadakatsiz 37. bölüm tek parça HD izle | Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 37. bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde hafızasını kaybeden Aras'ın hayatındaki sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Dizide ortaya çıkan Leyla karakteri de izleyiciler tarafından merak edildi. Sadakatsiz 37. bölümünü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz son bölüm kesintisiz tek parça HD izle seçeneğini araştırıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile yine izleyicileri ekrana bağladı. Sadakatsiz 37. bölümde Aras ile Asya'nın yakınlaşması yeni bir sürece giriyor. Aras ile ciddi bir ilişkiye başlamaya hazırlanan Asya bir yandan da Volkan'ı kendinden uzak tutmaya çalışıyor. Derin'in yürüdüğünün anlaşılması üzerine Güçlü ailesinde deprem oluyor. Volkan Derin'den boşanacağını açıklıyor ve evi terk ediyor. Dizinin sonlarında ortaya çıkan Leyla ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

SADAKATSİZ 37. BÖLÜMDE NE OLDU?

3 Kasım Çarşamba günü Sadakatsiz dizisinin 37. yeni bölümü ekranlara geldi. Sadakatsiz yeni bölümde Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin orijinali BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisidir. Sadakatsiz dizisi Doctor Foster'dan uyarlanılmıştır. Ayrıca dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi de The World of The Married'dir.

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. İşte Sadakatsiz'in oyuncuları;

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

SADAKATSİZ REYTİNG SONUÇLARI

Sadakatsiz dizisi yayınlanan 37. bölümü ile 3 Kasım'da yine reytinglerde zirvede yer aldı. Sadakatsiz 3 Kasım'da AB'de 1. sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KURULUŞ OSMAN

2 - SADAKATSİZ

3 - KURULUŞ OSMAN (ÖZET)

4 - ESRA EROL'DA

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - SADAKATSİZ

2 - KURULUŞ OSMAN

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - MASTERCHEF TÜRKİYE

5 - KURULUŞ OSMAN (ÖZET)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.