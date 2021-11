Saçlarınız sürekli yıpranıp kırılıyorsa...

Sinameki bitkisinden elde edin sinameki yağı vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Sinameki yağını hazır olarak satın alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayıp kullanabilirsiniz. Peki sinameki yağı nasıl hazırlanır? Sinameki yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sinameki yağı nasıl kullanılmalı? Bu soruların cevapları haberimizde...



Sinameki yağı sinameki bitkisinden elde edilir. Sinameki yapraklarından elde edilen bu yağ aktarlardan ve e ticaret sitelerinden satın alınabildiği gibi evde de hazırlanabilir.

Sinameki yağı nasıl hazırlanır?

Aktardan temin ettiğiniz sinameki bitkisini cam bir kavanozun içerisine koyun. Daha sonra kavanozu ağzına kadar zeytinyağı veya badem yağıyla doldurun. Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatın ve güneş gören bir yerde on beş gün kadar bekletin. Bu süre zarfında her gün bir kere kavanozu güzelce çalkalayın. On beş günün sonunda yağı süzdürün ve bu yağı koyu renkli bir kavanozda muhafaza edin.

Sinameki yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Sinameki yağı saçlarımızın hızlıca ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Kırılmış ve yıpranmış saç uçlarını hızlıca onarılmasına yardımcı olur. Sivilce sorununa şifa olur. Cilt kuruluğuna iyi gelir. Derinin pul pul dökülmesi durumunu ortadan kaldırır. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Hazımsızlık problemini ortadan kaldırır. İdrar yolu enfeksiyonunun hızlı bir şekilde iyileşmesine katkıda bulunur. Antioksidan özellikte olduğu için kalp ve damar hastalıklarından vücudu korur. Sindirim sistemine sağlık kazandırarak ağrıları, kasılmaları önler. Ruhsal olarak sakinleşmeyi sağlar, sinir ve stresten uzak kalmamıza yardımcı olur.

Sinameki yağı nasıl kullanılmalı?

Sinameki yağı en çok saç kürlerinde kullanılır. Çünkü saçların hızlı bir şekilde uzamasını, gürleşmesini sağlar. Kırık ve yıpranmış saçları onarır. Sinameki yağını saçlarınız için kullanırken etkisini artırmak için içerisine badem yağı veya zeytinyağı ekleyebilir, aynı zamanda içerisine B vitamini ve E vitamini de karıştırabilirsiniz.

Zeytinyağı veya badem yağı karıştırdığınız sinameki yağını cildinize de sürebilirsiniz.

Sinameki yağı yenilerek de tüketilebilir. Fakat hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlara, kronik hastalığı olanlara ve alerjik bünyeye sahip olanlara sinameki yağı kullanımı tavsiye edilmez.

