Saç dökülmesi tedavi edilebilir mi?

Saç dökülmesi erkeklerde de kadınlarda da görülebiliyor. Mevsimsel veya hormonal sebepler yüzünden oluşabilen saç dökülmesi kişiyi oldukça mutsuz ediyor. Fakat saç kayıpları artık çeşitli yöntemler sayesinde tedavi edilebiliyor. Sizler için saç dökülmesi için geliştirilen uygulamaları araştırdık...



Saç dökülmesi günde 50 ila 100 arası saç teliyle sınırlıysa normal kabul edilir. Fakat birçok insanda bu miktardan çok daha fazla saç dökülmeleri oluyor. Saç dökülmesinin sebepleri arasında stres, vitamin eksikliği, mevsim geçişleri, menopoz, lohusalık ve daha ciddi tıbbi nedenler sayılabilir.

Duygu durum bozukluğu, hormonal dengesizlikler, anemi (kansızlık), tiroid bezinin az çalışması, doğum, vejetaryen beslenme stili, yanlış kozmetik ürün kullanımı da saç dökülmesine neden olabiliyor.

Ne zaman bir doktora başvurmak gerekiyor?

Günlük 200 saç telinden fazla saç dökülmesi yaşıyorsanız ve bu durum iki haftadan daha uzun sürüyorsa bir doktora başvurmanız gerekir.

Saç dökülmesi nasıl tedavi ediliyor?

Doktorlar bazı tedaviler uygulayarak saç dökülmesini durdurabiliyor. Hatta saç dökülmesi durmakla kalmıyor, saçlar daha sağlıklı bir şekilde çıkmaya başlayabiliyor. Eğer saç dökülmesi son 3-4 yıldır devam ediyorsa kıl folikülleri canlıdır. Bu da yeni saçlar için umut vericidir.

Saç mezoterapisi yöntemi

Saç mezoterapisi cerrahi bir yöntem değildir. İnce iğneler ile saç derisinin altındaki kısma inilir ve bu boşluğa saç kökünü besleyici vitaminler, mineraller ve peptitler verilir. Bu işlem sayesinde deriyi geçip çıkmakta zorlanan saçlar güçlenerek kolayca çıkar. Bu uygulama yapıldıktan 6-8 hafta sonra yeni saçlar çıkabilir. Çıkan saçlar beslenmiş olduğu için daha sert ve parlak olacaktır. Ayrıca kolayca da dökülmeyeceklerdir.

Saç mezoterapisi işlemi 15 gün arayla 4-8 seans yapılmalıdır.

PRP tedavisi yöntemi

PRP tedavisinde hastadan 10 cc kan alınır. Alınan kan santrifüj cihazında yüksek devirde çevrilir ve kan farklı fraksiyonlara ayrıştırılır. İstenmeyen, altta kalan kırmızı kan hücreleri ayrılır. Üstte kalan besleyici trombositler ise saçlı derinin altına enjekte edilir. Bu yöntem sayesinde saç kökü güçlendirilir. PRP sigara, alkol kullanmayan ve gün içerisinde yeterli miktarda su tüketen hastalarda çok başarılı sonuçlar verir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.