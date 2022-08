İslam'da ikinci şart olarak kabul edilen ve tüm Müslümanlara farz kılınan namaz ibadeti, günde beş defa ellerimizi Yüce Allah'a açmamıza sebep olur.Sabah Namazı, güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. İmsak vaktinde de kılınabilir. Sabah namazının farzında uzun sureleri okumak daha faziletlidir. Peki, Sabah namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

Kuran'da namazın mutlak düzeni birçok defa zikredilmektedir. Birçok ayette duanın önemi çeşitli üsluplarda vurgulanmıştır. İslam'ın ikinci direği olan namaza dinin direği denir. Sabah namazı günün ilk imtihanı ve ilk ibadetidir. Uykusundan kalkıp Allah'a el açan bir mümin son derece hayırlı bir iş yapar. Bu denli kıymetli bir ibadet olması dolayısıyla pek çok kişi sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur diye araştırıyor.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.

Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı da en çok araştırılan konulardan biridir. Sabah namazı kadın ve erkek için aynıdır. Sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya namaza yeni başlayanlar aşağıdaki adım adım sabah namazına ulaşabilirler.

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti



Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat



Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.



Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.



Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.



Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.



Sabah Namazı Farzı Nasıl Kılınır?



Sabah Namazının Farzı 1. Rekat



Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.



Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"



Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.



Sübhaneke okunur.



Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Farzı 2. Rekat



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.



Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.