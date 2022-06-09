S Sport kanal frekansı 2022 | S Sport 2 ve S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport televizyondan izlenir mi? S Sport Plus şifresiz uyduda var mı? Pek çok uluslararası spor müsabakasını canlı olarak yayınlayan S Sport kanalının nasıl ve nereden izleneceği son günlerde spor severler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Futboldan basketbola, motor sporlarından boks müsabakalarına kadar farklı spor dallarında her gün canlı yayın yapan S Sport'un nasıl izleneceği haberimizin detayında olacak.

S Sport kanal frekansı 2022 | S Sport 2 ve S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport televizyondan izlenir mi? S Sport Plus şifresiz uyduda var mı? Pek çok uluslararası spor müsabakasını canlı olarak yayınlayan S Sport kanalının nasıl ve nereden izleneceği son günlerde spor severler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Futboldan basketbola, motor sporlarından boks müsabakalarına kadar farklı spor dallarında her gün canlı yayın yapan S Sport'un nasıl izleneceği haberimizin detayında olacak.

Spor kanalı olan S Sport'ta her gün, her saat onlarca canlı müsabaka yayınlanıyor. Spor severlerin vazgeçilmezi olan S Sport kanalı kısa sürede hatrı sayılır bir izleyici sayısınaulaştı. Saran Holding'in sahibi olduğu S Sport kanalında UEFA Uluslar Ligi maçları da canlı olarak yayınlanıyor.

S Sport 2 ve S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport kanalı ücretli ve şifreli bir kanaldır. Spor severlerin yakından takip ettiği S Sport kanalını canlı ve şifresiz izlemek için S Sport'a üye olmak gerekiyor.

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store'dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV'ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.

S Sports uydu frekansı 2022

S Sports toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren önemli yayınları canlı ve şifresiz olarak yayınlayarak spor severleri mutlu ediyor. Geçtiğimiz aylarda F-1 yarışları şifresiz ve canlı yayınlanmıştı. İşte S Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S Sport televizyondan izlenir mi?

S Sport kanalını izlemek için aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz;

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

S Sport2

D-Smart 79. Kanal

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal

Vodafone TV 12. Kanal

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus ise dijital platformlarda yayın yapan bir kanaldır. İOS ve Android uygulaması ile S Sport Plus istenilen her yerde canlı olarak izlenebilir.

S Sport nedir?

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 (O dönemki adı Smart Spor 2) kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. İngiltere Premier Ligi, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. Turkcell TV+, KabloTV, D-Smart ve tivibu platformları üzerinden yayın yapmaktadır. S Sport, ayrıca Barça TV ve Bayern TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekranlara taşımaktadır. Geçmişte yayın hakları Digiturk ve D-smart'ta bulunan Premier League artık bu kanaldan yayınlanmaya başlamıştır. D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibuda 73. kanala geçmiştir. Digiturk'te 4 Eylül 2020, blutv'de 7 Temmuz 2021 ve 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla S Sport 2 ile beraber Vodafone TV platformundan ayrılmıştır. Saran Holding'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını Exxen'e satmasına rağmen, karşılaşmaların özetleri ve maçlar bittikten sonra bazı oynanan maçların tamamı S Sport ve S Sport 2'de yayınlanmaktadır. Ayrıca S Sport Plus'tan da oynanan tüm maçların özetleri ve 90 dakikalık dilimleri izlenebilir.

S Sport 2 nedir?

Saran Group'a ait S Sport 2, 2019 yılının mart ayında kurulmuştur. Turkcell ile yapılan anlaşma sonucunda ilk olarak sadece Turkcell TV+ platformunda yer aldı. Ardından 2019 yılı sonu itibarıyla Vodafone TV, 2020'de ise tivibu ve D-Smart platformlarında yayına başladı. S Sport ile aynı içeriklere çoğunlukla sahip değildir.

Başta Serie A, NFL, NCAA Basketbol olmak üzere birçok premium spor içeriği yayınlamaktadır. Sporun her branşını izleyiciyle buluşturmaya çalışmaktadır. Amerikan kadınlar basketbol ligi olan WNBA maçları ve Frank Warren Boxing gibi içeriklerin yanı sıra EuroCup, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA International Friendlies karşılaşmaları da yine S Sport 2'de yer almaktadır.

D-Smart 79. kanal, Kablo TV 241. kanal, Turkcell TV+ 78. kanal ve tivibu 74.kanaldan yayın yapmaktadır. .