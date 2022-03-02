Rusya-Ukrayna 2. görüşme ne zaman yapılacak? İptal edilen müzakere görüşmeleri hangi güne ertelendi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş durumu iki ülkenin masaya oturmasıyla ateşkes umudu ortaya çıkmıştı. Rusya ile Ukraynalı yetkililer geçtiğimiz günlerde Belarus sınırında bir araya gelmiş ancak bu görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı. Rusya-Ukrayna arasında 2. müzakerelerin ise bugün yapılacağı açıklanmıştı ancak Rus ajansı TASS görüşmelerin ertelendiğini duyurdu. Ateşkesi bekleyen dünya halkları ve piyasalar da ikinci görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Rusya-Ukrayna 2. görüşme ne zaman yapılacak? İptal edilen müzakere görüşmeleri hangi güne ertelendi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş durumu iki ülkenin masaya oturmasıyla ateşkes umudu ortaya çıkmıştı. Rusya ile Ukraynalı yetkililer geçtiğimiz günlerde Belarus sınırında bir araya gelmiş ancak bu görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı. Rusya-Ukrayna arasında 2. müzakerelerin ise bugün yapılacağı açıklanmıştı ancak Rus ajansı TASS görüşmelerin ertelendiğini duyurdu. Ateşkesi bekleyen dünya halkları ve piyasalar da ikinci görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasıyla yabşlayan savaş hali 7. gününde devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısına devam ediyor. Ukrayna ise direniyor. Bölgeden binlerce yaşam kaybı haberlerinin de geldiği belirtiliyor. Rusya ile Ukrayna arasında ilk müzakereler geçtiğimiz gün yapılmış ve ikinci görüşmelerin de bugün yapılması bekleniyordu. Ancak Rusya devlet ajansı TASS, ikinci müzakere görüşmesinin ertelendiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna 2. görüşmesi iptal mi edildi?

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Rusya'dan birer heyet Belarus sınırında aynı masaya oturmuştu. Savaş devam ederken bugün de 2. görüşme gerçekleştirilecekti. Ancak Rusya-Ukrayna arasında yapılması planlanan ikinci müzakereker ertelendi.

İptal edilen müzakere görüşmeleri hangi güne ertelendi?

Rusya-Ukrayna arasında yapılması planlanan ikinci müzakerelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam yaptığı açıklamada Rus ve Ukrayna heyetlerinin yarın planlanan müzakerelerinin bir gün ertelenebileceğini kaydederek, "Şu anda taraflarla görüşüyoruz, genel bilgi alıyoruz. Son yaptıkları açıklamada bunu gizli götüreceklerini söylediler. İlk toplantıdan bir netice çıkmadığını biliyoruz. Sonuçta müzakere heyetine katılanları tanıyoruz. Oradan alınan mesajlar liderler düzeyine, başkentlere taşındı. İkinci toplantı konusunda zemin yokluyorlar. Biz olmasını arzu ederiz ama öyle görünüyor ki yarınki toplantı bir iki gün ertelenebilir. Bundan sonra müzakerelerin sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. Ateşkesle sonuçlanacak müzakere olması lazım" demişti.