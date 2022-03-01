Acı bilanço artıyor! Rusya-Ukrayna savaşında kaç kişi öldü? Rusya-Ukrayna savaşında kaç sivil hayatını kaybetti? Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan sözde iki cumhuriyetin bağımsızlıklarını tanıyan Rusya, Ukrayna topraklarına karşı saldırıya geçti. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta acı bilanço da giderek artıyor. Tarafların açıklamaları çelişkili olsa da yüzlerce kişi çıkan savaşta hayatını kaybetti. Ayrıca yüz binlerce kişi de Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı.

Acı bilanço artıyor! Rusya-Ukrayna savaşında kaç kişi öldü? Rusya-Ukrayna savaşında kaç sivil hayatını kaybetti? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına dünya ülkelerinden peş peşe tepkiler gelemeye başladı. Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların da devreye alınmasıyla Rus ekonomisi zor günler geçirmeye başladı. Putin son yaptığı açıklamada hedeflerine ulaşmadan savaşın durmayacağını belirtti. Ukrayna'ya füzeler düşmeye devam ederken ölü sayısı da her geçen gün artıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında kaç kişi öldü?

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı. Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi. .