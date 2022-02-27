Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter?

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya'nın 7 kilometrelik konvoyla Ukrayna topraklarına girmesiyle savaş başladı. Ukrayna'da karşılık verdi ve eli silah tutan vatandaşlarını çağırdı. Peki ama Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? İşte merak edilen Ukrayna Rusya savaşı süresi...

Rusya'nın 7 kilometrelik konvoyla Ukrayna topraklarına girmesiyle savaş başladı. Ukrayna'da karşılık verdi ve eli silah tutan vatandaşlarını çağırdı. Peki ama Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? İşte merak edilen Ukrayna Rusya savaşı süresi...

Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Ukrayna direnişini sürdürürken, dış devletlerden yardım istedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ne kadar süreceğine Rusya lideri Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi. Sosyal medyada bu konu öfkeyle yorumlandı.

Rusya neden Ukrayna'ya girdi?

Rusya ilk olarak tatbikat yapacağını belirterek gemilerini daha sonra da 7 kilometrelik konvoyla Ukrayna'ya girdi. Rusya "işgal" kelimesini kabul etmedi fakat tüm dünyada tarafından da bu durum doğrulandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından ilk kez Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu halkı da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" dedi. .