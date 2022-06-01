Rezalette ilk tutuklama! Bebek'te ne oldu? Bebek Sahilinde cinsel ilişki videosu gündeme oturdu! Bebek'te ilişkiye girenler kim? İstanbul'da iğrençlikte ve ahlaksızlıkta sınır tanımayanların adresi bu kez Beşiktaş Bebek sahili oldu. Bebek sahilinde kamuya açık alanda vatandaşların gözü önünde hayasızca hareketlerde bulunan ve ilişkiye giren bir çiftin videosu sosyal medyada gündem oldu. Videodaki şahıslarla ilgili soruşturma başlatılırken bir kişinin tutuklandığı belirtildi. Peki Beşiktaş Bebek'te ne oldu? Bebek Sahili olayı ve videosu nedir?

Rezalette ilk tutuklama! Bebek'te ne oldu? Bebek Sahilinde cinsel ilişki videosu gündeme oturdu! Bebek'te ilişkiye girenler kim? İstanbul'da iğrençlikte ve ahlaksızlıkta sınır tanımayanların adresi bu kez Beşiktaş Bebek sahili oldu. Bebek sahilinde kamuya açık alanda vatandaşların gözü önünde hayasızca hareketlerde bulunan ve ilişkiye giren bir çiftin videosu sosyal medyada gündem oldu. Videodaki şahıslarla ilgili soruşturma başlatılırken bir kişinin tutuklandığı belirtildi. Peki Beşiktaş Bebek'te ne oldu? Bebek Sahili olayı ve videosu nedir?

İstanbul'da vatandaşların balık tuttuğu, yürüyüş yaptığı ve gezintiye çıktığı Bebek Sahilinde geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yoldan geçen bir araçtan çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla iğrençliğe tepkiler çığ gibibüyüdü. İstanbul Valiliği de görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Bebek'te ne oldu?

30 Mayıs Pazartesi günü Bebek'te yaşanan iğrençlik "pes artık" dedirtti. Beşiktaş ilçesinin Bebek sahilinde kamuya açık alanda vatandaşların gözü önünde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüsü sosyal medyada yayılında büyük tepkilere neden oldu. Ahlaksızlıkta sınır tanımayan şahıslarlar gözaltına alındı. Şahısların pek çok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bebek Sahilinde cinsel ilişki videosu gündeme oturdu!

İstanbul Valiliği gündeme oturan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

Bebek'te ilişkiye girenler kim?

Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı. Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı. Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.

Bankta çıplak yatan kişinin akli dengesi yerinde değil

İstanbul Beşiktaş'ta sahil kenarında bir bankta çıplak bir şekilde uyuyan ve vatandaşların tepkisini çeken Mahmut Çubukçu da gözaltına alındı. Çubukçu sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü..

Şüpheli M. Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şahan'dan Bebek Sahili paylaşımı

Şahan Gökbakar Bebek sahilinde yaşanan iğrençliğe ilişkin sosyal medyadan espirili bir paylaşım yaptı. Şahan paylaşımında "İstanbul Boğazı'nda yaz aylarının coşkusu yaşanıyor..." ifadelerini kullandı.