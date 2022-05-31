Bebek Sahili'nde ne oldu? Bebek Sahili videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu?

Bebek Sahili'nde ne oldu? Bebek Sahili cinsel ilişki videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu? İstanbul Bebek Sahili'nde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Güpegündüz herkesin gözü önünde ilişkiye giren bir çiftin videosu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bebek sahili sapkınları ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Açıklamada şüphelilerin yakalandığı ve sabıkalarının oldukça kabarık olduğu belirtildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bebek Sahili'nde ne oldu? Bebek Sahili cinsel ilişki videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu? İstanbul Bebek Sahili'nde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Güpegündüz herkesin gözü önünde ilişkiye giren bir çiftin videosu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bebek sahili sapkınları ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Açıklamada şüphelilerin yakalandığı ve sabıkalarının oldukça kabarık olduğu belirtildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek Sahlininde kamuya açık alanda yaşananlar vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. "Bu kadar ahlaksızlık da olamaz" dedirten görüntülerle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Bebek Sahili'nde ne oldu?

Bebek sahilinde isimleri Ö.K ve C.M.T olduğu öğrenilen iki kişi vatandaşların gözü önünde ilişkiye girdi. İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerinin sosyal medayada yayılmasından sonra bir açıklama yaptı.

Bebek Sahili olayı nedir?

Bebek sahilinde ilişkiye giren çiftin görüntüsü bir otomobilden cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bebek Sahili cinsel ilişki videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu

Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye girereken çekilen video sosyal medayada vatandaşların da tepkisine neden oldu. Ahlaksızlığın zirvesi olarak değerlendirlen görüntülerde çiftin cezalandırılması istendi.

Suç makinesi çıktılar

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştr" denildi.

Bebek sahili sapıkları tutuklandı mı?

Öte yandan İstanbciul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.