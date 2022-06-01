Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahili olayı nedir? Bebek sahili VİDEO sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Videonun kısa süre içinde yayılması üzerine ekipler harekete geçti. Beşiktaş Bebek sahilinde yaşananlar 'pes' dedirtti. Ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir çift Bebek sahilinde herkesin gözü önünde ilişkiye girdi. Ahlaksızlıkta sınır tanımayanların gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca sahilde çıplak uyuyan vatandaş da ekipler tarafından gözaltına alındı. İşte gündem olan Bebek sahilinde yaşananların ayrıntıları...

Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahili olayı nedir? Bebek sahili VİDEO sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Videonun kısa süre içinde yayılması üzerine ekipler harekete geçti. Beşiktaş Bebek sahilinde yaşananlar "pes" dedirtti. Ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir çift Bebek sahilinde herkesin gözü önünde ilişkiye girdi. Ahlaksızlıkta sınır tanımayanların gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca sahilde çıplak uyuyan vatandaş da ekipler tarafından gözaltına alındı. İşte gündem olan Bebek sahilinde yaşananların ayrıntıları...

İstanbul'un en işlek sahillerinden olan Bebek Sahilinde akıllara durgunluk veren olaylar yaşandı. Bir çift bebek sahlinde vatandaşların şaşkın bakışları altında ilişkiye girdi. Bir otomobilden geçen şahsın görüntüleri kayıt altına alması ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca Bebek Sahilinde bir bankta çıplak uyuyan vatandaşın da olduğu belirtildi.

Bebek sahilinde ne oldu?

Bebek sahilinde 30 Mayıs Pazartesi günü kamusal alanda herkesin gözü önünde cinsel ilişki yaşayan bir çiftin görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Görüntülere vatandşlardan büyük tepki geldi. Ahlaksızlıkta sınır tanımayan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahısların suç makinesi olduğu öğrenildi.

Bebek sahili olayı nedir?

İstanbul Valiliği büyük tepkilere neden olan olayla ilgili flaş açıklama yaptı. Açıklamada "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Bebek Sahili sapkınları tutuklandı mı?

Hakimliğe sevk edilen şüpheli Ö.K. üzerine atılı suçlardan tutuklandı. Açıklamada, C.M.T. hakkında da "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatıldığı, ilgili kanun kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep edildiği vurgulandı. Kadın şüpheli C.M.T. savcılığın talebi üzerine hastanede gözlem altına alındı.

Bankta çıplak yatan şahısın akli dengesinin yerinde değil

İstanbul Beşiktaş'ta sahil kenarında bir bankta çıplak bir şekilde uyuyan ve vatandaşların tepkisini çeken Mahmut Çubukçu da gözaltına alındı. Çubukçu sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü..

Şüpheli M. Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bebek ilçesi hakkında

Bebek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Boğaziçi'nin Avrupa yakasında semt. Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında yer alan ve genelde yüksek gelirlilerin oturduğu semt, aynı adı taşıyan bir deniz koyuna da sahiptir.

İstanbul'un en lüks ve pahalı semtlerinden biridir. Emlak fiyatlarının aşırı derecede yüksek olması nedeniyle ancak yüksek gelir gruplarının tercih ettikleri bir semt haline gelmiştir.

Bir zamanlar, kötü havalarda teknelerin sığınmaya çalıştıkları ve bir dönem kalafat yeri olarak kullanılmış Bebek Koyu bugün yatların, yelkenlilerin ve sürat motorlarının demirledikleri bir koy görünümündedir. Bebek Vapur İskelesi'nin ve Bebek Camii'nin yanında, Mısır Konsolosluğu'na (Hıdiva Sarayı) doğru, bugün Bebek Parkı olarak bilinen bölgede, 1908'den 1986'ya kadar Bebek Belediye Gazinosu bulunuyordu.