Restoranlardaki köfteler neden evde hazırlanandan daha lezzetli?

Büyük küçük demeden herkes köfte yemeye bayılıyor. Köfte restoranlarda tüketildiği gibi evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. Fakat ne yaparsak yapalım restoranlarda yediğimiz köftenin lezzetini evde yakalayamıyoruz. Peki restoranlarda farklı ne yapılıyor da köfteler bu denli lezzetli ve cezbedici oluyor? Sizler için restoranların köfte hazırlarken dikkat ettikleri püf noktaları araştırdık...



Köfteyi hepimiz çok seviyoruz. Hatta yemek seçen çocuklar için bile köfte deyince akan sular duruyor. Fakat bir türlü restoranlardaki lezzetli köfteyi evde kendi mutfağımızda hazırlayamıyoruz. Restoranlardaki köfteler hep daha cezbedici, daha lezzetli ve daha güzel kokulu oluyor. Peki bu işin sırrı ne? Gelin birlikte bakalım...

Restoranlarda hazırlanan köfteler neden daha lezzetli?

Restoranlarda önümüze getirilen köfteler hep daha tok bir kıvamda, daha yağlı, daha güzel kokulu ve daha lezzetli oluyor. Bizi oldukça cezbeden bu köfteleri evde kendimiz asla hazırlayamıyoruz. Şefler bu köfteleri hazırlarken birçok püf noktaya dikkat ediyor.

Köftenin güzel olması için en önemli nokta kıyma seçimidir. Restoranlarda hazırlanan köftelerin kıymaları tek tip değil genellikle dana ve kuzu kıyması karışımı oluyor. Kıyma tek seferde değil mutlaka iki seferde çekilerek hazırlanıyor. Kuru bir kıyma değil mutlaka yağlı bir kıyma kullanılıyor, bu sayede köfteler daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Ayrıca etin kendi yağıyla yetinmeyip içerisine kuyruk yağı da katabiliyorlar.

Köftenin içerisine konulacak soğanı iri bir şekilde doğruyorlar ve mutlaka suyunu sıkıyorlar. Çünkü soğanın öz suyu köfteye acı bir tat bırakıyor ve bu köftenin tadını olumsuz etkiliyor. Evlerde çoğunlukla köfte yaparken içerisinde maydanoz ve yumurta koyuyoruz. Restoranlarda şefler köfte hazırlarken genellikle maydanoz ve yumurta koymayı tercih etmiyorlar. Köftenin yoğun olması için içerisine kaynamış et suyu ekleniyor. Yalnız bu et suyu bulyon değil, kendilerinin hazırladığı et suyu oluyor.

Köftenin içerisine genellikle tok olsun diye evlerde ekmek içi ekliyoruz. Fakat restoranlarda şefler ekmeği genellikle eklemiyor. Eklenirse bile suyunu iyice sıkarak ekliyorlar. Çünkü iyi yoğurulmuş ve dinlenmiş köfte ekmek olmadan da dağılmıyor ve tok bir şekilde kalıyor.

Restoranlarda köftenin içerisine baharat olarak kimyon, karabiber ve kırmızı toz biber kullanılıyor. Tuz ise ilk aşamada asla eklenmiyor, çünkü tuz etin öz suyunu çekebiliyor. Köftenin yumuşak olması ve kabarması için içerisine karbonat eklenebiliyor. Bir kilo kıymaya bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleniyor.

Köfteyi hazırladıktan sonra mutlaka bir gece dolapta bekletiyorlar. Bu lezzetlerin birbirine geçmesini ve köftenin dağılmasını önlüyor. Pişirmeden önce genellikle bir kez daha yoğuruluyor. Izgarada yapılacaksa, ızgaranın üzerine önce kuyruk yağı sürülüyor.

Köfteleri pişirme aşamasında sık sık çevirmiyorlar, bir tarafı kızarınca diğer tarafı çevriliyor. Aksi takdirde köfteler suyunu kaybediyor.

