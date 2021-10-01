Reflü hastaları bu besinleri ağzına koymamalı!

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına reflü denir. Reflü bir mide rahatsızlığıdır ve her yaşta görülebilir. Peki reflüye hangi besinler iyi gelir? Reflünün doğal bir tedavisi mevcut mu? Reflü geçer mi? Tedavi edilmezse ne olur? Reflü hastalığını sizler için araştırdık...



Halk arasında mide reflüsü olarak bilinen gastro özofageal reflü hastalığında kişinin midesinin içerisindekiler yemek borusuna geri kaçar. Hastayı oldukça rahatsız eden bu durum kronik faranjite ve boğaz hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Reflü neden olur?

Reflü rahatsızlığı asitli, safralı mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini asitten, safralı mide içeriğinden koruyamaması yüzünden oluşur. Yemek borumuzun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen bir kapak vardır. Reflü hastalığına sahip kişilerde en sık görülen özellik bu kapak mekanizmasının gevşekliğidir.

Reflü hastaları neler tüketmeli?

Reflü hastaları liften zengin yani kolay sindirileribilir besinlerle beslenmelidir. Lifli besinler kolay sindirildiği için reflü hastalığı şikayetlerini azaltır. Mideyi rahatlatır ve kolay enzimlenir. Bu da hazımsızlığı önleyerek reflünün önüne geçer.

Balık, reflü hastalığı şikayetlerini minimuma indirir. Yoğun miktarda omega 3 içeriğiyle balık, reflü hastalarının daha iyi hissetmesine ve semptomlarının hafiflemesine fayda sağlar. Mide reflüsü hastaları haftada en az üç defa balık tüketmelidir. Balık, reflü ağrılarını da hafifletir. Az yağda pişirilmiş balık reflü hastaları için idealdir.

Kereviz de reflü hastalığına iyi gelen bir sebzedir. Kereviz çok az kalori içerir. Bu da kolay sindirilmesini sağlar. Kış aylarında soğuk havaların gelmesiyle kereviz tezgahlarda yerini almaya başladı. Reflü hastalığınıza bir çare arıyorsanız mutfaklarınızda kerevize daha sık yer vermelisiniz.

Lahana yoğun miktarda C vitamini içeren bir sebzedir. Bu sayede reflü şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Reflü hastaları lahana tüketmeye mutlaka özen göstermelidir.

Muz, pH değeri çok düşük bir meyvedir. Bu tarz düşük pH'a sahip meyveler reflü hastalarının şikayetlerini dindirir. Reflü hastasıysanız şikayetlerinizi azaltmak için mutlaka muz tüketmelisiniz.

Brokoli besin değeri yüksek bir sebzedir. Mide yanmalarına çok iyi gelir. Brokoli yiyerek de reflü şikayetlerinizi azaltabilirsiniz.

Şeftali reflü şikayetlerini hızlıca bastırır. Liften zengindir, sindirimi kolaydır. Mideyi hafifletir. Ayrıca peynir de reflü şikayetlerinden kurtulmanıza fayda sağlar. Şeftaliyi ve peyniri sofranızdan ayırmamanızı öneririz.

Haşlanmış patates de reflü ataklarını azaltır, şikayetleri hafifletir. Akşam öğünlerinizde haşlanmış patatese yer vermenizi tavsiye ederiz.

Reflü hastaları hangi besinlerden uzak durmalı?

Reflü hastalığından muzdaripseniz domates ve çikolataya oldukça temkinli yaklaşmalısınız. Domates reflüyü tetikleyecek ve şikayetlerinizi artıracaktır. Çikolatayı da az tüketerek şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. Nane de uzak durmanız gereken besinlerdendir. Nane reflü ataklarını artırır ve semptomları ağırlaştırır.

Reflü geçer mi?

Reflü hastalığının geçmesini istiyorsanız öncelikle reflüye sebep olan besinleri tespit etmelisiniz. Tespit ettikten sonra bu besinleri tüketmeyerek reflü hastalığınızın önüne geçebilirsiniz.

Reflü hastalığını atlatabilmek için kilo vermeniz gerekir. Her gün düzenli olarak egzersiz yaparak reflü hastalığından kurtulabilirsiniz.

Stres her hastalığı tetiklediği gibi reflüyü de tetikler. Reflü hastalığından muzdaripseniz stresi hayatınızdan olabildiğince çıkartmalısınız. Stresli ortamlardan uzak durmalı, kendinizi rahat hissedeceğiniz ortamlara yönelmelisiniz.

Reflü tedavi edilmezse ne olur?

Reflü hastalığı tedavi edilmediği takdirde yemek borusu alt kısmı daralabilir ve buna bağlı olarak ciddi yutma güçlükleri gelişebilir. Fazla asit ve mide içeriği yüzünden ülserler meydana çıkabilir. Yemek borusunun alt ucunda mide iç kısmı hücrelerinin bulunması ise reflünün en tehlikeli etkisidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.