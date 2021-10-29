Reçelin içine tereyağı koyarsanız...

Her çeşit meyveden hazırlanan, kahvaltıların vazgeçilmezi reçelleri hepimiz çok severek tüketiyoruz. Reçeli marketten hazır bir şekilde almayıp evde kendiniz de damak tadınıza uygun bir şekilde yapabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla evde reçel yapımı...



Kışın ayvadan, portakaldan, mandalinadan, nardan, yazın ise çilekten, vişneden, şeftaliden, kayısıdan, erikten mis gibi reçeller hazırlayıp yıl boyu kahvaltılarda tüketiyor, kurabiyeler ve pastalar hazırlarken kullanıyoruz. Her türlü meyveden, hatta bazı sebzelerden bile nefis reçeller hazırlanabiliyor. Peki reçel nasıl hazırlanmalı, püf noktaları var mı?

Reçel hazırlarken bunlara dikkat edin

Reçel yaparken kıvamına geldiğini anlamakta zorlanıyorsanız koyulaşmaya başlayan reçelden bir tabağa damlatın. En son damlattığınız reçel damlası yayılmadan toplu bir şekilde duruyorsa reçeliniz ideal kıvama gelmiştir.

Reçel yaparken şekerinin kesmemesi için, reçeli ocaktan almadan birkaç dakika önce limon suyu veya sulandırdığınız limon tuzunu ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz.

Reçel hazırlarken su ve şeker miktarını ölçmek için aynı bardağı kullanın. Bir su bardağı su 250 ml su, 250 gram toz şeker alacaktır. Bir kilo meyve için bir buçuk kilo toz şeker, yedi yüz elli miligram su ve bir bütün limonun suyu kullanılır. Eğer yumuşak meyvelerden reçel yapacaksanız önce şurubu hazırlamanız gerekir.

Reçelin içerisindeki meyvelerin parlak ve reçelin berrak olmasını istiyorsanız reçelin içerisine bir parça tereyağı atabilirsiniz. Reçelin pişerken üzerinde biriken köpükleri tahta kaşık yardımıyla alın ve daha sonra bir çorba kaşığı tereyağ ekleyin. Tereyağı reçelinizin hem daha güzel görünmesini hem de daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır. Üstelik tereyağı sayesinde reçelin lezzeti de artacaktır.

Kaliteli bir reçel için reçel yapacağınız meyve taze ve çürüksüz olmalıdır. Reçeli muhafaza edeceğiniz kavanozları reçel koymadan önce sterilize etmeyi de unutmayın.

Hangi reçel hangi ayda hazırlanır?

Ahududu reçeli temmuz ve ağustos ayında, armut reçeli ağustos, eylül ve ekim ayında, ayva reçeli ekim ayında, çilek reçeli haziran ve temmuz ayında, dağ çileği reçeli haziran, temmuz ve ağustos ayında, elma reçeli ocak, şubat, mart, eylül, ekim, kasım ayında, erik reçeli temmuz, ağustos, eylül ayında, kayısı reçeli haziran, temmuz ayında, kiraz reçeli haziran, temmuz ayında, mandalina reçeli ocak, şubat, kasım, aralık ayında, portakal reçeli ocak, şubat, mart, kasım, aralık ayında, şeftali reçeli temmuz, ağustos, eylül ayında, üzüm reçeli temmuz, ağustos, eylül, ekim ayında, vişne reçeli temmuz ve ağustos ayında hazırlanabilir.

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