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TIMETURK / GENEL / Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?

Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?

Dünyanın en köklü oyun yapım şirketlerinden olan Ubisoft, ünlü FPS türü markası Rainbow Six Siege'in Mobile versiyonunun geleceğini söyledi. Ubisoft'un bu açıklamasından sonra birçok oyuncu yeni Rainbow Six Siege Mobile'ın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir? Rainbow Six Siege mobile nasıl olacak? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-06 16:22:11
Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?

Dünyanın en köklü oyun yapım şirketlerinden olan Ubisoft, ünlü FPS türü markası Rainbow Six Siege'in Mobile versiyonunun geleceğini söyledi. Ubisoft'un bu açıklamasından sonra birçok oyuncu yeni Rainbow Six Siege Mobile'ın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir? İşte detaylar...

Yapımları ile oyuncuların gönlünde taht kuran Ubisoft, taktiksel FPS markası Rainbow Six Siege'in Mobile versiyonunun detaylarını paylaştı. 5 Nisan'da yayınladığı fragman ile büyük merak uyandıran Ubisoft, çıkış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

RAINBOW SIX SIEGE MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ubisoft'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre bir çıkış tarihi ortaya atıldı. İddiaya göre Rainbow Six Siege'in Mobile Nisan ayı sonuna kadar sürecek beta testlerinin ardından 2022'nin dördüncü çeyreğinde tam sürümüne kavuşması bekleniyor.

HARİTALAR NASIL OLACAK?

Oyunun PC ve Konsol versiyonlarına nazaran Mobile versiyonu, farklı bir oyun motoru ile yapılacak. Gelecekte yapılacak olan güncellemeler ile oyunda kendini tazeleyecek.

BANKA

Oyuncular, Defenders tarafından kolayca güçlendirilebilen binalar ile birkaç küçük ve orta ölçekli odadan oluştuğu için saldırganlar hedefi bulmakta zorlanacaklar.

SINIR

Oyun iki ülkenin sınırında yer alan bu ölümcül karakolda oyunculara izole edilmiş bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Oyuncular için hızlı hareket etmek tehlikeli olacaktır ve en açık ve yok edilebilir haritalardan biri olduğu için dikkatlice hesaplanmalıdır.

Silahsızlandırmak, rehineleri serbest bırakmak ve zafere giden yolu ihlal etmek için sürekli büyüyen klasik Saldıran Operatörler listesinden seçim yapın!

  • Ash - ATK
  • Sledge - ATK
  • Twitch - ATK
  • Thermite - ATK
  • Hibana - ATK
  • Caveira -DEF
  • Bandit -DEF
  • Smoke-DEF
  • Valkyrie -DEF
  • Mute -DEF
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