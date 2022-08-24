Radar kilidi atmak nedir? Radar kilidi atınca ne olur? Radar kilidi ne demek? Türk Hava Kuvvetlerine ait jetlerimiz yunan jetleri tarafından Akdeniz'de radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri Yunan tacizine anında karşılık verirken vatandaşlar da Radar Kilidinin ne olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki radar kilidi atılınca ne olur ve radar kilidi atmak ne anlama geliyor?

Radar kilidi atmak nedir? Radar kilidi atınca ne olur? Radar kilidi ne demek? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yunanistan'ın provvokatif davranışları devam ediyor. Yunan jetleri bu kez Türk jetlerine radar kilidi atarak taciz etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre NATO görevinde olan Türk jetlerine bilinçli şekilde radar kilidi atıldı. Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile baş edemeyeceğini anlayan Yunanistan provokatif davranışlara başvuruyor. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.Yaşanan gelişmelerden sonda radar kilidinin ne anlama geldiği merak ediliyor.

Radar kilidi atmak nedir?

Radar kilidi atmak uçakların yakın takip edilmesi ve radar ile kilitlenmesi anlamına geliyor. Radar kilidi atmak saldırıdan hemen önce yapılan son aşamadır.

Radar kilidi atınca ne olur?

Askeri jargonda radar kilidi atman bir uçağın diğer uçak tarafından yakın takibe alınması ve radar ile kilitlenerek takip edilmesi anlamına geliyor. Radar kilidi atıştan önce son aşamadır.

Radar kilidi ne demek?

Türk savaş jetlerine Yunan hava kuvvetlerine ait jetler tarafından radar kilidi tacizi yapıldı. Radar kilidi hava tacizlerinin en uç noktasıdır. Türk jetlerinin NATO görevindeyken böyle bir tacize mağruz kalması Yunanistan'ın ateşle oynadığı anlamına geliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Radar nedir?

Radarlar havacılıkta başlıca olarak yaklaşma kontrol ve saha kontrol üniteleri tarafından hava araçlarının tespiti ve emniyet ayrımı amacıyla kullanılırlar. Bunun haricinde uçaklarda diğer hava taşıtlarının ve meteorolojik olayların tespitinde kullanılan radarlar da mevcuttur.