Radar kilidi nedir? Radar kilidi atılınca ne olur? Radar kilidi ne anlama geliyor? Ege'de Yunan tacizi devam ediyor. Türk savaş uçaklarına Yunan savaş uçakları tarafından radar kilidi atıldı. Yapılan tacize Türk jetleri anında karşılık verdi. Son dakika kodu olarak düşen gelişme sonrası radar kilidinin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Radar kilidi nedir? Radar kilidi atılınca ne olur? Radar kilidi ne anlama geliyor? Ege'de Yunan tacizi devam ediyor. Türk savaş uçaklarına Yunan savaş uçakları tarafından radar kilidi atıldı. Yapılan tacize Türk jetleri anında karşılık verdi. Son dakika kodu olarak düşen gelişme sonrası radar kilidinin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Yunanistan'ın Ege'de provokatif eylemleri devam ediyor. MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, "NATO görevindeki uçaklara radar kilidi atıldı. Karşılık verildi, uçaklar uzaklaştırıldı" denildi.

Radar kilidi nedir?

Askeri havacılık jargonunda radar veya diğer çeşitli sensörlerle uçağına kilitlenip onu takip etmek.

Radar kilidi atılınca ne olur?

Radar kilidi atmak uçakları takip etmek anlamına gelir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi alındığını duyuruldu.

Radar nedir?

Radar, radyo dalgalarının yansıması yardımıyla uzaktaki nesneleri ve bu nesnelerin hız, kerteriz ve mesafesini tespit eden cihazdır. Radar, RAdio Detection And Ranging (radyo ile tespit etme ve menzil tayini) sözcüklerinin akronimidir.

Radarlar; kullanım alanlarına göre hava ve deniz radarları olmak üzere ikiye ayrılır. Hava radarları; askeri (stratejik) meteorolojik, astronomik, hava limanlarında ve uçaklarda kullanılır. Deniz radarları; askeri ve ticari gemilerde kullanılır. Radarlar çalıştığı frekans bandına göre de isimlendirilebilmektedir.