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TIMETURK / GENEL / Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda? Peaky Blinders Netflix'te neden yok?

Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda? Peaky Blinders Netflix'te neden yok?

Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda? Peaky Blinders Netflix'te neden yok? ABD Merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer akan Peaky Blinders'ın 6. sezonu gösterime girdi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin hangi kanalda başlayacağı ise merak ediliyordu. Beklendiği gibi Peaky Blinders 6. sezon bölümleri Netflix'te yer almadı. Dizinin bölümleri haftalık olarak BBC One kanalında yayınlanacağı açıklanmıştı. İlerleyen günlerde dizinin Netflix platformuna gelmesi muhtemel görünüyor.

3 Saat Önce
2022-02-28 16:15:54
Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda? Peaky Blinders Netflix'te neden yok?

Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda? Peaky Blinders Netflix'te neden yok? ABD Merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer akan Peaky Blinders'ın 6. sezonu gösterime girdi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen dizinin hangi kanalda başlayacağı ise merak ediliyordu. Beklendiği gibi Peaky Blinders 6. sezon bölümleri Netflix'te yer almadı. Dizinin bölümleri haftalık olarak BBC One kanalında yayınlanacağı açıklanmıştı. İlerleyen günlerde dizinin Netflix platformuna gelmesi muhtemel görünüyor.

İngiliz çetesinin tarihi hikayesini anlatan dizi oldukça popüler hale geldi. Dizi geride kalan 5 bölümü ile dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin yeni bölümleri uzun süren aranın ardından nihayet gösterime girdi. Peaky Blinders 6. sezon çekimleri koronavirüs pandemisi nedeniyle aksamıştı. Peaky Blinders 6. sezon 27 Şubat günü yayınlanan yeni bölümü ile izleyicilere sunuldu. Diziyi izlemek isteyenler Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda? Peaky Blinders Netflix'te neden yok? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peaky Blinders 6. sezon hangi kanalda?

Peaky Blinders dizisinin tüm sezonları Netflix platformunda yer alıyor. Ancak 6. sezon için öncelik Netflix'te değil. Dizinin 6. sezon bölümleri ilk olarak İngiliz BBC One kanalında yayınlanacak. Peaky Blinders 6. sezon bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Dizinin daha sonra Netflix'e gelmesi de bekleniyor.

Peaky Blinders final mi yaptı?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezonunun son sezon olduğu açıklanmıştı. Dizi 6. sezon ile ekranlara veda edecek.

Peaky Blinders filmi çıkacak mı?

İddialara göre dizinin devamının b ir film olacağı söyleniyordu. Konuya ilişkin henüz yapımcılardan net bir açıklama gelmedi.

Peaky Blinders bölümleri ne zaman başladı?

Altı bölümlük ilk sezon, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlanmaya başladı. İkinci sezon prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü sezon açılışı ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs).

BBC, dizinin dördüncü sezonunu 15 Kasım 2017'de, beşinci sezonunu ise 25 Ağustos 2019'da yayınladı. Kanal, 2022'de serinin altıncı sezon ile final yapacağını açıkladı.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders final sezonu ne zaman başlayacak?
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