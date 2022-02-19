Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders final sezonu ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen dizilerinden Peaky Blinders'ın yeni sezonu dizi hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 25 Ağustos 2019'da yayınlanan 5. sezonun arından geçen uzun süreden sonra nihayet 6. sezona dair bilgiler gelmeye başladı. Başrolünde Cillian Murphy'nin olduğu dizinin 6. sezonunun final sezonu olacağı açıklandı.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders final sezonu ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen dizilerinden Peaky Blinders'ın yeni sezonu dizi hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. 25 Ağustos 2019'da yayınlanan 5. sezonun arından geçen uzun süreden sonra nihayet 6. sezona dair bilgiler gelmeye başladı. Başrolünde Cillian Murphy'nin olduğu dizinin 6. sezonunun final sezonu olacağı açıklandı.

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders'ın uzun süre ekranlara ara verdi. Koronavirüs pandemisinin patlak vermesiyle çekimlerine ara verilen dizinin nihayet 2022 yılında yayına gireceği belirtiliyor. Dizi hayranlarını 6. sezonu merakla beklerken yayınalanacak son sezon ile dizinin ekranlra veda edeceği öğrenildi.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak?

Paaky Bilinders dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Paaky Bilinders resmi Twitter hesabı üzerinden dizinin 6. sezonunun ne zaman başlayacağı açıklandı. D Peaky Blinders'ın altıncı sezonu, yani final sezonu 27 Şubat'ta başlayacak.

Peaky Blinders 6. sezon nerede yayınlanacak?

Daha önce Peaky Blinders dizisi Netflix'te yayınlanıyordu. Dizinin 6. sezon bölümleri ise BBC One'da yayınlanacak. Dizinin daha sonra Netflix'e gelmesi de bekleniyor. Peaky Blinders 6. sezon bölümleri haftalık olarak yayınlanacak.

Peaky Blinders filmi çıkacak mı?

Peaky Blinders 6. sezon ile final yapacak. İddialara göre dizinin devamının b ir film olacağı söyleniyordu. Konuya ilişkin henüz yapımcılardan net bir açıklama gelmedi.

Peaky Blinders bölümleri ne zaman başladı?

Altı bölümlük ilk sezon, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlanmaya başladı. İkinci sezon prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü sezon açılışı ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs).

BBC, dizinin dördüncü sezonunu 15 Kasım 2017'de, beşinci sezonunu ise 25 Ağustos 2019'da yayınladı. Kanal, 2022'de serinin altıncı sezon ile final yapacağını açıkladı.

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