Peaky Blinders 7. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders 7. sezon çıkacak mı? Peaky Blinders hangi kanalda? Peaky Blinders bitti mi? soruları dizi hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Televizyonların en çok izlenen dizileri arasında ye alan Peaky Blinders'ın 6. sezonu yayına girdi ve milyonlarca kişi şimdiden dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İngiltere'de bir zamanlar etkili olan 'Peaky Blinders' adlı çeteyi anlatan dizinin başrolünde Cillian Murphy yer alıyor. İşte Peaky Blinders 7. sezona dair detaylar...

Peaky Blinders 7. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders 7. sezon çıkacak mı? Peaky Blinders hangi kanalda? Peaky Blinders bitti mi? soruları dizi hayranları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Televizyonların en çok izlenen dizileri arasında ye alan Peaky Blinders'ın 6. sezonu yayına girdi ve milyonlarca kişi şimdiden dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İngiltere'de bir zamanlar etkili olan "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan dizinin başrolünde Cillian Murphy yer alıyor. İşte Peaky Blinders 7. sezona dair detaylar...

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'te yer alan Peaky Blinders dizisinin son sezonu 27 Şubat'ta izleyicileri ile buluştu. Dizi saatler içinde en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Dizi hayranları 6. sezonun me zaman başlayacağını merakla bekliyordu. Uzun süren aranın ardından dizi gösterime girdi ve şimdiden 7. sezon beklenmeye başlandı.

Peaky Blinders 7. sezon ne zaman çıkacak?

Peaky Blinders'ın altıncı sezonu 27 Şubat günü yayına girdi. Dizinin 7. sezonun olmayacağı iddia edildi. Final sezonu olarak adlandırılan 6. sezonun ardından dizinin sineme filmi olarak devam edeceği de gelen iddialar arasında yer alıyor. Ancak bu konuyla ilgili yapımcılardan ve oyunculardan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Peaky Blinders 6. sezon nerede yayınlanacak?

Daha önce Peaky Blinders dizisi Netflix'te milyonlarca kişiye erişmişti. Dizi platformun en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Ancak Peaky Blinders 6. sezon ilk olarak BBC One'da yayınlanacak. Dizinin ilerleyen aylarda Netflix'te yerini alması bekleniyor. Peaky Blinders 6. sezon bölümleri haftalık olarak yayınlanacak.

Peaky Blinders bölümleri ne zaman başladı?

Altı bölümlük ilk sezon, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlanmaya başladı. İkinci sezon prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü sezon açılışı ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs).

BBC, dizinin dördüncü sezonunu 15 Kasım 2017'de, beşinci sezonunu ise 25 Ağustos 2019'da yayınladı. Kanal, 2022'de serinin altıncı sezon ile final yapacağını açıkladı.

Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi Cillian Murphy tarafından canlandırılan Tommy Shelby rolündeki çete liderinin hikâyesini konu alır.

Altı bölümlük ilk sezon, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlanmaya başladı. İkinci sezon prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü sezon açılışı ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs).

BBC, dizinin dördüncü sezonunu 15 Kasım 2017'de[3], beşinci sezonunu ise 25 Ağustos 2019'da yayınladı[4]. Kanal, 2022'de serinin altıncı sezon ile final yapacağını açıkladı.[5] Dizinin yaratıcısı Steven Knight, dizi finalinden sonra bir de sinema filminin çekileceğini duyurdu.

Peaky Blinders konusu

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır. Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

İkinci seri, ilk seriden iki yıl sonrasını konu alır. Shelby ailesi, "Kuzey ve Güney Londra" bölgesinde kendi suç örgütünü genişletmiş olarak görür. İkinci seri, 1921 yılında başlar ve Haziran 1922'deki Epsom Derby'si ile son bulur.

Üçüncü seri ise yine iki yıl sonrasını konu alır ve 1924 yılında başlar. Tommy ve ailesi daha tehlikeli bir dünyayı giriş yapar ve örgütü daha da genişletir fakat bu sefer genişleme uluslararasıdır. İnternet tabanlı film ve televizyon haberleri şirketi Screen Rant'a göre "Sezon toplumsal sınıflar ve imparatorluk kavramları etrafında dönmektedir. Bu durumları öngörülebilir olmasına rağmen şaşırtarak sıralar."

Dizi anlaşılacağı üzere zamanla büyüyen imparatorlukların, bozulmasını, karmaşık bir hale gelmesini ve bu şekilde sürdüremeyerek çöküşlerini anlatır. Sezon Tommy'ye, kirli sularda yüzerken nasıl genişleyeceği ve diğer köpekbalıklarına – özellikle hükûmet üzerinde büyük etkisi olanlar - nasıl dikkat edeceğini öğretmiştir. Peaky Blinders esas olarak, kendi konforlu bölgesi dışında hızlı hareket eden ve riskli bir şekilde çok fazla genişleyen balığın hikâyesini anlatır. Bazı zamanlar vardır, riski önceden ödenmiştir." `Father John Hughes rolünde Paddy Considine, Ruben Oliver rolünde Alexander Siddig, Grand Duchess Tatiana Petrovna rolünde Gaite Jansen ve Linda Shelby rolünde Kate Phillips - Arthur'un karısı - üçüncü sezonda eklenen oyunculardan bazılarıdır.

Dizinin yayınlanan dördüncü sezonunda Oscar ödüllü ünlü oyuncu Adrien Brody, Luca Changretta rolünü canlandırırken 2019 yılında yayınlanan beşinci sezonunda ise Sam Claflin İngiliz politikacı Oswald Mosley'e hayat vermiştir.