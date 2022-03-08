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TIMETURK / GENEL / Özer Kayalı kimdir? Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı sağlık durumu nasıl?

Özer Kayalı kimdir? Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı sağlık durumu nasıl?

Özer Kayalı kimdir? Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı sağlık durumu nasıl? Aydın ilinin Kuşadası ilçesinin eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ile yaralanan 62 yaşındaki Özer Kayalı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer Kayalı'nın öğle yemeği için gittiği restoranın garsonu tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

2 Saat Önce
2022-03-08 18:13:21
Özer Kayalı kimdir? Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı sağlık durumu nasıl?

Özer Kayalı kimdir? Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı sağlık durumu nasıl? Aydın ilinin Kuşadası ilçesinin eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ile yaralanan 62 yaşındaki Özer Kayalı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer Kayalı'nın öğle yemeği için gittiği restoranın garsonu tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Özer Kayalı kimdir?

Özer Kayalı Aydın'ın Kuşadası ilçesinin eski belediye başkanıdır. 62 yaşında olan Özer Kayalı 35 yaşındaki bir garson tarafından silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özer Kayalı tedavi altına alındı. Saldırgan Can B. ise gözaltına alındı.

Özer Kayalı sağlık durumu nasıl?

Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir restorana öğle yemeği için gitti. Restoranda çalışan garson Can B. Özer Kayalı'ya silahlı saldırı düzenledi. Kayalı, bacağından yaralanırken, saldırgan Can B. kaçtı. Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. .

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