Osman Uzun neden görevden alındı? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden mi alındı? Yeni ESK Genel Müdürü kim oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti. Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirilmişti.

Osman Uzun neden görevden alındı? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden mi alındı? Yeni ESK Genel Müdürü kim oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti. Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirilmişti.

Resmi Gazete'de yer alan atama ve görevden alma kararlarına göre Osman Uzun görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun görevden alındı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir görevinden alındı. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Aydın görevden alındı, yerine Mehmet Ali Köse getirildi.

Osman Uzun neden görevden alındı?

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.

Yeni ESK Genel Müdürü kim oldu?

Osman Uzun, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre ESK Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı. Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi. Söz konusu görevden alma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereği yapıldı. Uzun'la beraber ESK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Ayrıca kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

.