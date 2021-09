Ortaokul seçmeli dersler hangileri? 5., 6., 7., 8. sınıfta hangi dersler var?

Ortaokul seçmeli dersler hangileri? Ortaokulda hangi dersler var? 5., 6., 7., 8. sınıfta hangi dersler var? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Tüm sınıflarda olduğu gibi ortaokul öğrencileri de sınıflarda yerlerini alacak. İlkokuldan ortaokula geçiş yapan öğrenciler yeni dönemde hangi dersleri göreceklerini merak ediyor. Öğrencilerin velisi de çocuklarının hangi dersleri alacağını seçmeli derslerin hangileri olacağını araştırmaya başladı. Peki ortaokulda hangi dersler işlenecek?

Okullarda yüz yüze eğitimlerin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler ve velileri heyecan sardı. Uzun süre sonra okullarına kavuşacak olan öğrenciler okul öncesi alışverişlerini tamamladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimlerde hangi derslerin işleneceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle ilkokuldan ortaokula geçen öürenciler yeni derslerinin hangisi olacağını araşırıyor. Ortaokulda öğrencilere seçmeli ders imkanı da sunulcak. Peki Ortaokul seçmeli dersler hangileri? Ortaokulda hangi dersler var? Ortaokulda hangi dersler işlenecek?

Ortaokulda hangi dersler var?

1. Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.

2. Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir.

3. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

4. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

5. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.

6. Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.

7. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

8. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

Ortaokullarda öğrenciler seçmeli ders ile istedikleri dersi alabielcekler. Peki Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

6. sınıfta sadece 1 saat seçmeli ders vardır

Kur'an-ı Kerim

Okuma Becerileri

Yazarlık ve Yazma Becerileri

Yaşayan Diller ve Lehçeler

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Diller)

Bilim Uygulamaları

Matematik Uygulamaları

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

Müzik

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

Drama

Zeka Oyunları

Halk Kültürü

"Şehrimiz..."

Hukuk ve Adalet

7. sınıfta sadece 1 saat seçmeli ders vardır

Kur'an-ı Kerim

Yazarlık ve Yazma Becerileri

Yaşayan Diller ve Lehçeler

İletişim ve Sunum Becerileri

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Diller)

Bilim Uygulamaları

Matematik Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

Müzik

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

Zeka Oyunları

Halk Kültürü

"Şehrimiz..."

Medya Okuryazarlığı

Hukuk ve adalet

Düşünme Eğitimi

8. sınıfta sadece 2 saat seçmeli ders vardır

Kur'an-ı Kerim

Okuma Becerileri

Yazarlık ve Yazma Becerileri

Yaşayan Diller ve Lehçeler

İletişim ve Sunum Becerileri

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı İle Kabul Edilen Diller)

Bilim Uygulamaları

Matematik Uygulamaları

Çevre Eğitimi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

Müzik

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

Drama

Zeka Oyunları

Halk Kültürü

"Şehrimiz..."

Ortak Türk Tarihi

Medya Okuryazarlığı

Hukuk ve Adalet

Düşünme Eğitimi

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı bir çok kişi tarafından merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar 6 Eylül'de açılacak. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

