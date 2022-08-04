Orgeneral Atilla Gülan kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan nereli, kaç yaşında? 2022 YAŞ toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı. Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Türk donanmasına büyük hizmetleri bulunan Orgeneral Atilla Gülan'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Orgeneral Atilla Gülan kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan nereli, kaç yaşında? 2022 YAŞ toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı. Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Türk donanmasına büyük hizmetleri bulunan Orgeneral Atilla Gülan'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YAŞ toplantısı sonunda alınan kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından duyuruldu. Kalın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. KAlın ayrıca 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı. YAŞ kararına göre Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Peki orgeneral Atilla Gülan kimdir?

Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan kimdir?

Atilla Gülan 19 Ağustos 1959 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Atilla Gülan Mevcut Türk Hava Kuvvetleri Komutanıdır.

Atilla Gülan1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi.

2004'te tuğgeneral rütbesine terfi etti.

2004-2006 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Bașkanlığı, 2006-2008 arası 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti.

2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.

2013'te korgeneral rütbesine terfi etti. 2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi.

4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Hasan Küçükakyüz'ün yerine Türk Hava Kuvvetleri komutanlığına getirildi.