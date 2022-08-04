Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu oldu! Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ercüment Tatlıoğlu getirildi.

Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu oldu! Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ercüment Tatlıoğlu getirildi.

Ercüment Tatlıoğlu kimdir?

Ercüment Tatlıoğlu 2 Haziran 1960 yılında dünyaya geldi. Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

-Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamıştır.

1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etmiştir. Leuven Katolik Üniversitesinde “Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları” dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde “Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği” doktorasını tamamladı.

2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığına getirildi.