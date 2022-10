Onur Şener öldürüldü mü, nasıl öldü? Onur Şener kaç yaşında? 'Onur Şener kimdir' sorusu gündemdeki olaylar nedeniyle yanıt arıyor. Bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonucu ağır yaralanan müzisyen hayatını kaybetti. Peki ama bu müzisyen kim ve nasıl öldü? İşte detaylar.

Onur Şener öldürüldü mü, nasıl öldü? Onur Şener kaç yaşında? "Onur Şener kimdir" sorusu gündemdeki olaylar nedeniyle yanıt arıyor. Bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonucu ağır yaralanan müzisyen hayatını kaybetti. Peki ama bu müzisyen kim ve nasıl öldü? İşte detaylar.

Onur Şener öldürüldü mü, nasıl öldü?

Onur Şener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında müzisyenlik yapıyordu. Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma bir yere kavgaya dönüştü. Polis raporuna göre; Onur Şener boyun kısmından cam bardak kesisi yaralanmasına maruz kaldı.

Çağırılan sağlık görevlileri ile hastaneye kaldırılan Şener tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Onur Şener kaç yaşında?

1977 doğumlu olduğu öğrenilen Onur Şener, 45 yaşındaydı.

Onur Şener kimdir?

Müzisyen olan Onur Şener'in 1977 doğumlu olduğu söylenmektedir. Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, çok sevdiği müzikle kariyerine devam etti. Yolu 2013 yılında O Ses Türkiye ve Acun Ilıcalı ile kesişti.

O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplarken yıllar içerisinde birçok mekanda sahne aldı.

Şener, evli ve bir kız çocuğu babası. .