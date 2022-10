Onur Şener Hadise düeti dinle | Onur Şener O Ses Türkiye 'Show Must Go On' şarkısı dinle | Ankara'da bir grup tarafından istek parçayı söyleyemeyeceği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener'in yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve jüri üyelerinin beğenisini kazandığı öğrenildi. Onur Şener'in programda ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte söylediği 'Show Must Go On' şarkısı ise yaşanan acı olayın ardından bir kez daha gündeme geldi.

Onur Şener Hadise düeti dinle | Onur Şener O Ses Türkiye 'Show Must Go On' şarkısı dinle | Ankara'da bir grup tarafından istek parçayı söyleyemeyeceği gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener'in yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve jüri üyelerinin beğenisini kazandığı öğrenildi. Onur Şener'in programda ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte söylediği 'Show Must Go On' şarkısı ise yaşanan acı olayın ardından bir kez daha gündeme geldi.

Ankara'da yaşanan bir cinayet ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir eğlence mekanında şarkı söyleyen Onur Şener mekana gelen bir gurubub istek parçayı şarkıyı bilmediği için geri çevirdi. Bunun üzerine Onur Şener ile mekana gelen grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile gruptaki şahıslar Onur Şener'e saldırdı. Kavga sonrası Onur Şener boğazından cam kesikleri darbesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Onur Şener yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Onur Şener O Ses Türkiye'ye katılmış

Vahşi şekilde öldürülen Onuyr Şener'in bundan 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve jüri üyeleri tarafından oldukça beğenildiği öğrenildi. Onur Şener'in O Ses Türkiye'de Hadise ile düet yapıp "Show Must Go On" şarkısı yaşanan acı olayın ardından bir kez daha gündem oldu.

Onur Şener Hadise düeti dinle

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanı çıkışında bir grubun saldırısı sonucu öldürülen Onur Şener'in Hadise ile düeti sosyal medayada paylaşılıyor.

Onur Şener O Ses Türkiye 'Show Must Go On' şarkısı dinle

İşte Onur Şener ve Hadise'nin bundan 9 yıl önce O Ses Türkiye sahnesinde seslendiriği 'Show Must Go On' şarkısı;