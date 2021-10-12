Olgunlaşmamış muz tüketin, çünkü...

Musa cinsindeki çeşitli büyük otsu çiçekli bitkiler tarafından üretilen uzun, yenilebilir bir meyve olan muz hem çok lezzetli hem de sağlığımıza çok faydalıdır. Peki muz yemenin vücudumuza ne gibi faydaları var? Muzun besin değeri nedir? Sizler için araştırdık...

Musa cinsindeki çeşitli büyük otsu çiçekli bitkiler tarafından üretilen uzun, yenilebilir meyve olan muz sağlığımıza faydalarıyla vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Anavatanı Güneydoğu Asya olsa da sıcak iklimlerde kolayca yetişen muz, rengine, boyutuna ve şekline göre farklılaşabilir. En yaygın tüketilen muz türü cavendishtir. Olgunlaşmadan önce yeşil, olgunlaştıktan sonra sarı renk olan muzu sütlere, pastalara, muhallebilere, pudinglere koyar afiyetle yeriz. Sağlığımıza sağlık katacak besin öğeleriyle dolu muz diğer meyvelere nazaran çok daha fazla rağbet görür.

Muzu karnımız açken, hızlı bir şeyler atıştırmamız gerektiğinde veya ara öğünlerde sıkça tercih ederiz. Peki nedir bu lezzetli meyvenin vücudumuza faydaları?

Muzun besin değeri nedir?

Orta boy bir muz yaklaşık 118 gram ve 105 kaloridir ve günlük potasyum ihtiyacının %9'unu, günlük B6 vitamini ihtiyacının %33'ünü, günlük C vitamini ihtiyacının %11'ini, günlük magnezyum ihtiyacının %8'ini, günlük bakır ihtiyacının %10'unu, günlük manganez ihtiyacının %14'ünü içerir ve 24 gram net karbonhidrata, 3.1 gram life, 1.3 gram proteine, 0.4 gram yağa sahiptir.

Yeşil, olgunlaşmamış muzlarda karbonhidrat çoğunlukla nişasta ve dirençli nişastadan oluşmaktadır, fakat muz olgunlaştıkça nişasta şekere (glikoz, fruktoz ve sakkaroz) dönüşür.

Muzun vücudumuza ne gibi bir faydası vardır?

Muza süngerimsi yapısını veren bir lif türü olan pektindir. Muz pektinden çok zengindir. Olgunlaşmamış muz, çözünür lif gibi davranan ve sindirimden kaçan dirençli nişastaya sahiptir. Hem pektin hem de dirençli nişasta sayesinde muz, yemeklerden sonra kan şekeri seviyesini düzenler ve midenizin boşalmasını yavaşlatır, bu sayede de çabuk acıkmanızı önler, tokluk hissini uzun bir süre yaşamanızı sağlar.

Muz lif içeriğiyle sindirim sisteminize dosttur. Olgunlaşmamış muzdaki dirençli nişasta sindirimden kaçar ve bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler için besin haline gelir.

Muz doyurucu özelliği sayesinde çabuk acıkmanızı önleyerek kilo vermenize destek olur.

Muz potasyum içeriği sayesinde ve antioksidan özellikleri sayesinde kalp sağlığına iyi gelir.

Potasyum içeriği sayesinde aynı zamanda muz böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına da destek olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.