Ölçme Değerlendirme Merkezi ek ders 2022 | Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmen ve yönetici kaç ek ders alacak? Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görevli yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti verilecek.

Ölçme Değerlendirme Merkezi ek ders 2022 | Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmen ve yönetici kaç ek ders alacak? Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görevli yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti verilecek.

Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görevli olan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde görevli olan öğretmen ve yöneticilere verilercek ek dersü ücreti netleşti.

Ölçme Değerlendirme Merkezi ek ders 2022

Buna göre, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları kapsamında bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görev yapan yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenebilecek.

Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmen ve yönetici kaç ek ders alacak?

Öğretmenler ve yöneticilerin ek ders oranları farklı oldu. Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki öğretmenler haftada 18 saat ek ders ücreti alırken yöneticiler ise haftada 24 saat ek ders ücreti alacak.