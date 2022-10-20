Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Sana Yanarım dinle | Sana Yanarım söz müzik kime ait?

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Yayınlandıktan sonra trend videolar listesinden düşmeyen 'Sana Yanarım' şarkısının sözleri sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Sana Yanarım söz müzik kime ait? Sana Yanarım dinle!

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Yayınlandıktan sonra trend videolar listesinden düşmeyen "Sana Yanarım" şarkısının sözleri sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Sana Yanarım söz müzik kime ait? Sana Yanarım dinle!

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

Var git yoluna ey yar

Artık kalmadı sevdan

Derdim adımdan derya

Bir bize dönmedi dünya

Var git yoluna ey yar

Artık kalmadı sevdan

Derdim adımdan derya

Bir bize dönmedi dünya

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

Halimi sorsan anlatamam ki dert

Düşmüşüm herkesin dillerine ben

Kaderime sövüyorum onu yine buluyorum ah

Tutsağım ölüyorum

Gülüyorum gelir beni arar

Dostlar gelir beni sarar

Ahımı aldın zarar

Etmiyorum hakkımı sana helal

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

Ben bir sana yanarım

Ben bir sana kanarım

Ömrümü sana adadım

Senle dolu her tarafım

"Sana Yanarım" künye

Söz & Müzik: Doğu Swag ve Seda Tripkolic

Düzenleme: Berk Arda Büken

Mix / Mastering: Berk Arda Büken

Yönetmen: Emre Alev

Görüntü Yönetmeni: Kaan Sarma

Sanat Yönetmeni: Selenay Kurt

Saç: Erbil Çaylak / Sevilay Türkmenli

Makyöz: Özlem Demir / Sevilay Türkmenli

Styling: Geco

Set: Metin Albal

Prodüksiyon: Murat Can Geçer / Emirhan Yörükoğlu

Post Prodüksiyon: Srm Produksiyon

Prodüktör: Hazar Ekşioğlu

.