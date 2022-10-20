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TIMETURK / GENEL / Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Sana Yanarım dinle | Sana Yanarım söz müzik kime ait?

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Sana Yanarım dinle | Sana Yanarım söz müzik kime ait?

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Yayınlandıktan sonra trend videolar listesinden düşmeyen 'Sana Yanarım' şarkısının sözleri sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Sana Yanarım söz müzik kime ait? Sana Yanarım dinle!

2 Gün Önce
2022-10-20 15:01:32
Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Sana Yanarım dinle | Sana Yanarım söz müzik kime ait?

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Yayınlandıktan sonra trend videolar listesinden düşmeyen "Sana Yanarım" şarkısının sözleri sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Sana Yanarım söz müzik kime ait? Sana Yanarım dinle!

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri

Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım

Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım

Var git yoluna ey yar
Artık kalmadı sevdan
Derdim adımdan derya
Bir bize dönmedi dünya

Var git yoluna ey yar
Artık kalmadı sevdan
Derdim adımdan derya
Bir bize dönmedi dünya

Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım

Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım

Halimi sorsan anlatamam ki dert
Düşmüşüm herkesin dillerine ben
Kaderime sövüyorum onu yine buluyorum ah
Tutsağım ölüyorum
Gülüyorum gelir beni arar
Dostlar gelir beni sarar
Ahımı aldın zarar
Etmiyorum hakkımı sana helal

Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım

Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım

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"Sana Yanarım" künye

Söz & Müzik: Doğu Swag ve Seda Tripkolic

Düzenleme: Berk Arda Büken

Mix / Mastering: Berk Arda Büken

Yönetmen: Emre Alev

Görüntü Yönetmeni: Kaan Sarma

Sanat Yönetmeni: Selenay Kurt

Saç: Erbil Çaylak / Sevilay Türkmenli

Makyöz: Özlem Demir / Sevilay Türkmenli

Styling: Geco

Set: Metin Albal

Prodüksiyon: Murat Can Geçer / Emirhan Yörükoğlu

Post Prodüksiyon: Srm Produksiyon

Prodüktör: Hazar Ekşioğlu

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