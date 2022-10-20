Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Sana Yanarım dinle | Sana Yanarım söz müzik kime ait?
Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Yayınlandıktan sonra trend videolar listesinden düşmeyen 'Sana Yanarım' şarkısının sözleri sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Sana Yanarım söz müzik kime ait? Sana Yanarım dinle!
2022-10-20 15:01:32
Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri | Yayınlandıktan sonra trend videolar listesinden düşmeyen "Sana Yanarım" şarkısının sözleri sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Sana Yanarım söz müzik kime ait? Sana Yanarım dinle!
Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Sana Yanarım sözleri
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
Var git yoluna ey yar
Artık kalmadı sevdan
Derdim adımdan derya
Bir bize dönmedi dünya
Var git yoluna ey yar
Artık kalmadı sevdan
Derdim adımdan derya
Bir bize dönmedi dünya
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
Halimi sorsan anlatamam ki dert
Düşmüşüm herkesin dillerine ben
Kaderime sövüyorum onu yine buluyorum ah
Tutsağım ölüyorum
Gülüyorum gelir beni arar
Dostlar gelir beni sarar
Ahımı aldın zarar
Etmiyorum hakkımı sana helal
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
Ben bir sana yanarım
Ben bir sana kanarım
Ömrümü sana adadım
Senle dolu her tarafım
"Sana Yanarım" künye
Söz & Müzik: Doğu Swag ve Seda Tripkolic
Düzenleme: Berk Arda Büken
Mix / Mastering: Berk Arda Büken
Yönetmen: Emre Alev
Görüntü Yönetmeni: Kaan Sarma
Sanat Yönetmeni: Selenay Kurt
Saç: Erbil Çaylak / Sevilay Türkmenli
Makyöz: Özlem Demir / Sevilay Türkmenli
Styling: Geco
Set: Metin Albal
Prodüksiyon: Murat Can Geçer / Emirhan Yörükoğlu
Post Prodüksiyon: Srm Produksiyon
Prodüktör: Hazar Ekşioğlu
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