Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri | Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri sıklıkla gündeme geliyor. Sevilen şarkıcılar genelde trend müziklere imza atıyor. Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle!
2022-10-20 14:53:32
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri sıklıkla gündeme geliyor. Sevilen şarkıcılar genelde trend müziklere imza atıyor. Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle!
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri
Hayra alamet değil bu gidişler
Ayak yapıyor bana kıyak gülüşleri
Uçuruma paralel senle düşler
Hayat sinemasında tek seni izlerim
Karanlık gecelerim olsa da
Ben doyamıyorum sana
Açan güllerim solsa da
Dünya yansa da tek seni izlerim
Ateşi seviyorum gönlüm alev alev
Saza ağlıyor dertli kara kalem
Laf getirmem bu deli sevdama
Yanarım alev alev
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle
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Alev Alev şarkı künye
Söz & Müzik : Burak Bulut
Aranje : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu
Mix & Mastering : Dijital Meydan
Editör : MHZ Müzik
Yönetmen : Ecem Gündoğdu
Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu
Klip Prodüksiyon : Visca Production, Sun Film Production, Fırat Dağar, Serkan Türkoğlu
Edit : Başak Yangır
Color : The Post Brothers
Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Enes Önder, Deniz Küçükler, Tamer Kocager
Sanat Yönetmeni : Gözde Koca
Sanat Ekibi : Zümer Yalçın, Ali Işık
Işık Ekibi : Ümit Yeşilbaş, Mahmut Turan, Sönmez Karabudak
Set Ekibi : Alternatif Set, Ülgen Bağlar, Suat Ustabaşı, İhsan Köksal, Ramazan Aşçı
Zurna : Vedat Aygıran
Dijital Kapak Tasarım : Alper Erişir
Prodüktör : Tolga Aykut
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