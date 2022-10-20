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TIMETURK / GENEL / Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri | Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri | Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri sıklıkla gündeme geliyor. Sevilen şarkıcılar genelde trend müziklere imza atıyor. Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle!

2 Gün Önce
2022-10-20 14:53:32
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri | Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri sıklıkla gündeme geliyor. Sevilen şarkıcılar genelde trend müziklere imza atıyor. Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle!

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri

Hayra alamet değil bu gidişler
Ayak yapıyor bana kıyak gülüşleri
Uçuruma paralel senle düşler
Hayat sinemasında tek seni izlerim

Karanlık gecelerim olsa da
Ben doyamıyorum sana
Açan güllerim solsa da
Dünya yansa da tek seni izlerim

Ateşi seviyorum gönlüm alev alev
Saza ağlıyor dertli kara kalem
Laf getirmem bu deli sevdama
Yanarım alev alev

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle

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Alev Alev şarkı künye

Söz & Müzik : Burak Bulut

Aranje : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Mix & Mastering : Dijital Meydan

Editör : MHZ Müzik

Yönetmen : Ecem Gündoğdu

Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu

Klip Prodüksiyon : Visca Production, Sun Film Production, Fırat Dağar, Serkan Türkoğlu

Edit : Başak Yangır

Color : The Post Brothers

Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Enes Önder, Deniz Küçükler, Tamer Kocager

Sanat Yönetmeni : Gözde Koca

Sanat Ekibi : Zümer Yalçın, Ali Işık

Işık Ekibi : Ümit Yeşilbaş, Mahmut Turan, Sönmez Karabudak

Set Ekibi : Alternatif Set, Ülgen Bağlar, Suat Ustabaşı, İhsan Köksal, Ramazan Aşçı

Zurna : Vedat Aygıran

Dijital Kapak Tasarım : Alper Erişir

Prodüktör : Tolga Aykut

Can Bonomo - Acı Kiraz şarkı sözleri | Can Can Bonomo - Acı Kiraz dinle
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