Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri | Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri sıklıkla gündeme geliyor. Sevilen şarkıcılar genelde trend müziklere imza atıyor. Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle!

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri sıklıkla gündeme geliyor. Sevilen şarkıcılar genelde trend müziklere imza atıyor. Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle!

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri

Hayra alamet değil bu gidişler

Ayak yapıyor bana kıyak gülüşleri

Uçuruma paralel senle düşler

Hayat sinemasında tek seni izlerim

Karanlık gecelerim olsa da

Ben doyamıyorum sana

Açan güllerim solsa da

Dünya yansa da tek seni izlerim

Ateşi seviyorum gönlüm alev alev

Saza ağlıyor dertli kara kalem

Laf getirmem bu deli sevdama

Yanarım alev alev

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev dinle

10 milyondan fazla dinlenen Alev Alev şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...

Alev Alev şarkı künye

Söz & Müzik : Burak Bulut

Aranje : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Mix & Mastering : Dijital Meydan

Editör : MHZ Müzik

Yönetmen : Ecem Gündoğdu

Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu

Klip Prodüksiyon : Visca Production, Sun Film Production, Fırat Dağar, Serkan Türkoğlu

Edit : Başak Yangır

Color : The Post Brothers

Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Enes Önder, Deniz Küçükler, Tamer Kocager

Sanat Yönetmeni : Gözde Koca

Sanat Ekibi : Zümer Yalçın, Ali Işık

Işık Ekibi : Ümit Yeşilbaş, Mahmut Turan, Sönmez Karabudak

Set Ekibi : Alternatif Set, Ülgen Bağlar, Suat Ustabaşı, İhsan Köksal, Ramazan Aşçı

Zurna : Vedat Aygıran

Dijital Kapak Tasarım : Alper Erişir

Prodüktör : Tolga Aykut

.