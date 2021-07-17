Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay'ın edebi eserleri nelerdir?

“Tutunamayanlar” eseri ile bilinen Türk Edebiyatı’nın duayen isimlerinden biri olan Oğuz Atay’ın hayat hikayesi birçok okuru tarafından merak edilmektedir. Yazdığı eserler ile yıllardır sevilerek okunan Oğuz Atay, hem hayat hikayesi ile hem de edebiyat kariyeri ile internette birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelmektedir. Peki Oğuz Atay kimdir? Oğuz Atay’ın eserleri nelerdir? Oğuz Atay ne zaman vefat etmiştir?

Yazdığı eserler ile günümüzde birçok kişi tarafından sevilerek okunan Oğuz Atay, “Tutunamayanlar”, “Tehlikeli Oyunlar” ve “Korkuyu Beklerken” gibi başyapıt eserlere imza atmıştır. Hayat hikayesi sevenleri tarafından merak edilen usta yazar Oğuz Atay, internette sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte tüm detayları ile Oğuz Atay'ın hayat hikayesi…

Oğuz Atay kimdir?

Oğuz Atay 12 Ekim 1934 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası 11 yıl boyunca CHP'den milletvekilliği yapmış Cemil Atay'dır. Lise öğrenimini 1951 yılında Ankara Maarif Koleji'nde tamamlamıştır. 1957 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi bölümünde lisans eğitimini bitirmiştir. 1960 yılında o dönem İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) olarak bilinen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine başlamıştır. 41 yaşında doçent olan Oğuz Atay, kendi alanıyla alakalı yazdığı Topografya kitabıyla da bilinir.

Kendi mesleğini yaptığı dönemlerde yayınladığı Tutunamayanlar romanıyla büyük ses getiren usta yazar, 1971-1972 yılında yazdığı bu eserle TRT Roman Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Yazdığı bu roman ile adeta bir başyapıt ortaya koyan Oğuz Atay, Berna Moran'ın da ifadesiyle “hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı” niteliğinde bir eser ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra Tutunamayanlar romanı ile Oğuz Atay, Türk edebiyatını çağdaş roman anlayışına denk bir hale getirmiştir.

Oğuz Atay 1973'te ise ikinci romanı olan Tehlikeli Oyunlar'ı sevenlerinin beğenisine sunmuştur. Hikayelerini ise Korkuyu Beklerken adlı kitapta bir araya getirmiştir. 1975 yılında yayınlanan Bir Bilim Adamının Romanı, bilim adamı Mustafa İnan'ı konu edinmiştir. Roman ve hikayenin yanı sıra tiyatro eserleri de yazan Oğuz Atay, yazmış olduğu Oyunlarla Yaşayanlar Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenme fırsatı bulmuştur.

Oğuz Atay ne zaman vefat etti?

Oğuz Atay henüz çok genç sayılabilecek bir yaşta, 43 yaşında beyninde çıkan bir tümörden dolayı vefat etmiştir. Bu dönem yazmaya başladığı Türkiye'nin Ruhu'nu ölümünden dolayı tamamlayamamıştır. Ölümünden sonra 1987 ve 1998 yıllarında Günlük ve Eylembilim eserleri yayınlanmıştır.

Oğuz Atay yaşadığı dönemde pek de popüler olmayan bir yazardı. Eserleri kendisi hayattayken hiç ikinci baskıyı görmemiştir. Fakat ölümünden sonra, eserleri halen birçok kişi tarafından okunmaktadır.

Oğuz Atay'ın eserleri nelerdir?

Tutunamayanlar (1972)

Tehlikeli Oyunlar (1973)

Bir Bilim Adamının Romanı (1975)

Korkuyu Beklerken (1975)

Oyunlarla Yaşayanlar (1975)

Günlük (1987)

Eylembilim (1998)

Oğuz Atay hakkında yazılan makale ve eleştiriler nelerdir?

Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, Yıldız Ecevit, İletişim Yayınları, 2001, İstanbul.

“Ben Buradayım” – Oğuz Atay'ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası, Yıldız Ecevit, İletişim Yayınları, 2005, İstanbul.

Oğuz Atay'a Armağan – Türk Edebiyatının “Oyun/Bozan”ı, yayına hazırlayan: Handan İnci, İletişim Yayınları, İstanbul 2007.

Nabokov'dan Oğuz Atay'a ‘Tutunamayanlar'da ‘Solgun Ateş' İzleri, Ramazan Gülendam–Bahadır Sürelli, Varlık, 1151, 31-37 (2003).

“Yapıtları ve Yaşamıyla Oğuz Atay”, Hasan Uygun, Mavi Melek, sayı:44, 05/02/2010.

“Korkuyu Beklerken Gelenler”: Oğuz Atay Öyküleri Üzerine Yazılar, derleyen: Hilmi Tezgör.

Oğuz Atay: Romandaki düşünce, Feridun Andaç, edebiyathaber.net, 1 Aralık 2015.

Oğuz Atay'ın Dünyası, Tatjana Seyppel, İletişim Yayınları, 1989, İstanbul.

Oğuz Atay İçin Bir Sempozyum, Handan İnci-Elif Türker, İletişim Yayınları, 2009, İstanbul. (13-14 Aralık 2007 tarihlerindeki sempozyumun genişletilmiş basımı.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.