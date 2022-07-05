Temmuz öğretmen maaşı cuma günü mü yatacak? Haziran ek ders ücreti yattı mı? Haziran ek ders ücreti bayramdan önce yatar mı? MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen maaşlarına ne kadar zam alacağını merak ediyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre öğretmenlere 2022 Temmuz-Aralık dönemi içim yüzde 41.69 zam yapılacak. Öğretmen zamları ile birlikte ek ders ücretleri de arttı. Kurban bayramı öncesi öğretmen maaşlarının hesaplara yatacağı açıklanmıştı. Peki Haziran öğretmen ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Temmuz öğretmen maaşı cuma günü mü yatacak? Haziran ek ders ücreti yattı mı? Haziran ek ders ücreti bayramdan önce yatar mı? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 41.69 zam yapılacak. Öğretmen maaşlarında da bu oranda bir artış olacak. 2022 Temmuz ayında öğretmen ek ders ücretleri de zamlı olarak hesaplara yatacak.

Temmuz öğretmen maaşı cuma günü mü yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda milyonlarca memurun merakla beklediği açıklamayı yaptı. 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler maaşların hesaplara yatmasını istiyordu. Erdoğan bu yönde sevindiren duyurusunu yaptı. Erdoğan "Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." dedi.

Temmuz öğretmen maaşı ne zaman yatacak?

2022 Temmuz öğretmen maaşları normalde 15 Temmuz'da hesaplara yatıyordu. Durum böyle olunca milyonlaca memur kurban bayramına maaş almadan girecekti. Erdoğan'ın açıklamasına göre öğretmen maaşları 8 Temmuz'da zamlı olarak hesaplara yatacak.

Haziran ek ders ücreti bayramdan önce yatar mı?

Haziran ayında maaşkarşılığı 15 saatten fazla derse giren öğretmenler ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretemeni ilgilendiren ek ders ücretlerinin Kurban bayramından önce hesaplara yatması bekleniyor. Haziran ek ders ücretlerinin Temuz ayının 1'i ile 9'u arasında öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Haziran ek ders ücreti yattı mı?

Haziran ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağı ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor.

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