Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Ülkemizde Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Dünyanın her ülkesinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere çeşitli firmalar değişik fırsatlar da sunuyor. Öğretmenler 24 Kasım'da İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağını da merak ediyor. Peki Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere otobüs ücretsiz mi? 24 Kasım otobüsler, metro, metrobüs bedava mı indirimli mi?

Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere otobüs ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi internet sitelerinin duyrularına baktığımızda henüz Öğretmenler Günü'nde ulaşımın ücrersiz olacağına dair bir duyuru yer almıyor. Şimdilik 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ulaşımlar mevcut tarife üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada 95 bin kapasitesiyle hizmet veren İSPARK'a ait otoparklarda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerden ücret alınmamıştı.

Öğretmenler Günü nedir?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

