2022 MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? LGS öğretmen, memur, polis sınav görevli ücreti kaç gün sonra yatar? LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. Sınavların aksamadan yapılması için sınav görevlilerine büyük iş düşüyor. Sınav sonrası LGS sınav görevli ücretlerinin (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ne kadar olduğunu ve sınav görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.

8. sınıf öğrencilerini eğitimleri açısından oldukça büyük öneme sahip olan LGS sınavı 6 Haziran'da iki oturumda tamamlandı. LGS sınavına 700 bin sınav görevlisinin yer aldığı açıklandı. Sınav görevlileri sınavın ardından ne kadar ücret alacaklarını ve ücretin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı.

2022 MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. 700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.

MEB LGS sınav görevli ücreti ne kadar?

Bina Yöneticisi 377 TL %15

Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL %15

Salon Başkanı 327 TL %15

Gözetmen 317 TL %15

Yedek Gözetmen 238 TL %15

Engelli Gözetmen 397 TL %15

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar?

MEB sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle MEB ehliyet e-sınavında görev alanlar uzun süre ücret ödemelerinin yapılmaması üzerine tedirgin oluyor. E-sınav ücretleri 1 ay ile 1.5 ay sonra hesaplara yatırılıyor.

MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar? 2022

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?

Ehliyet sınav ücretleri 30 gün ve 45 gün arasında öğretmen hesaplarına yatırılıyor.