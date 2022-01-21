Öğretmen yarıyıl (Sömestr) semineri zorunlu mu? 15 tatili seminerine katılmak isteğe bağlı mı? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yarısını bitirdi. Karnelerini de alan öğrenciler tatilin keyfini çıkarmak için plan yapmaya başladı bile. Öğrencilerle birlikte öğretmenler de yarı yıl tatiline çıktı. Ancak öğretmenlerin 15 tatilinde seminerleri olacak. 1 milyon öğretmen yarıyıl (sömestr) tatilinde mesleki çalışma seminerlerine katılmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili MEB'den önemli bir duyuru geldi.

Milyonlarca öğrenci ve 1 milyona yakın MEB kadrosunda görevli öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını bitirdi. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak tatil planı yapmaya başladı bile. Öğretmenler de 15 tatilinde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Binlerce öğretmen yarıyıl (Sömestr) semineri zorunlu mu? 15 tatili seminerine katılmak isteğe bağlı mı? sorusunu sıkça sormaya başladı. Öğrencilerle birlikte öğretmenler de yarı yıl tatiline çıktı. Ancak öğretmenlerin 15 tatilinde seminerleri olacak.

Öğretmen yarıyıl (Sömestr) semineri zorunlu mu?

Öğretmenler yarı yıl tatilinde seminerlerini online yani uzaktan alabilecek. 1 milyon öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. Öğretmenler 15 tatilinde mesleki çalışma seminerleri yapacak. Öğretmenler de buseminerlere katılımın zorunlu olup olmayacağını araştırıyor. 2021-2022 yarıyıl tatili seminerine katılmak isteğe bağlı olacaktır. Öğretmen 15 tatil seminerleri zorunluı değildir.

15 tatili seminerine katılmak isteğe bağlı mı?

15 tatilinde seminerlere katılmak isteğe bağlı olcaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 15 tatilnde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Seminer ÖBA üzerinden olacak

Öğretmen hizmet içi eğitim faaliyetleri ÖBA üzerinden olacak. ÖBA hızlı ve düzenli b ir seminer programı çalışması yapıldı. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek.

ÖBA'ya giriş yansıl yapılrı?

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.