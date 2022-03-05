Ek ders hesaplama 2022 | 2022 ek ders (kadrolu-sözleşmeli) ücretleri ne kadar? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yapılan zamlardan sonra ek ders ücretleri de 2022 yılında zamlı olarak ödenecek. İşte 2022 ek ders ücretleri...

Ek ders hesaplama 2022 | 2022 ek ders (kadrolu-sözleşmeli) ücretleri ne kadar? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yapılan zamlardan sonra ek ders ücretleri de 2022 yılında zamlı olarak ödenecek. İşte 2022 ek ders ücretleri...

2022 yılında öğremenler ek ders ücretlerinin ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı.

2022 ek ders (kadrolu-sözleşmeli) ücretleri ne kadar?

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 27.29 Lira olacak

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu

2022 Ek ders ücreti arttı mı?

Her sene öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretlerinde de artış oluyor. Gelen son iddia öğretmenleri oldukça heyecanlandırdı. Öğretmen ek ders ücretlerinin 32,96 TL olarak hesaplandı.

- Gündüz ek ders ücreti 27.29 TL,

- Gece ek ders ücreti 29,191TL,

- Özel eğitim ek ders ücreti 34,09 TL,

- Takviye kursu ek ders ücreti 54,57 TL,

- Sözleşmeli öğretmen ücreti 23,41 TL

Haftalık ek ders saati hesaplama

1- Bir hafta boyunca girdiğiniz ( girmeniz gereken ders saati değil ) toplam ders saatinden 15 saati çıkarın (15 saat maaş karşılığı)

2- O hafta girdiğiniz toplam ders saati 9 ile 20 saat arasındaysa 1 saat, 19 ile 30 saat arasındaysa 2 saat, 30 saat ve üstü ise 3 saat ek ders ekliyoruz. ( her 10 saati tamamladığınızda dersi planlama ve hazırlık için bir saat ek ders alırsınız)

3- Sınıf Rehber Öğretmenliği için (size verilen sınıf varsa ) 2 saat ekliyoruz. Sınıf Rehber Öğretmeni değilseniz eklenmiyor