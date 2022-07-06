Öğretmen asgari ücret zammı kaç TL? Asgari ücrete zam ile öğretmen maaşı ne kadar artacak? 300-500 TL öğretmen maaşına ek zam mı yapıldı? Milyonlarca asgari ücretlinin maaşına Temmuz'da yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memurlara da Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Memurlar zamlı maaşlarını merakla beklerken asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın memur maaşlarına 300 ile 500 TL arasında artıracağı belirtildi. Peki öğretmen maaşların asgari ücrete yapılan zamla birlikte artacak mı?

2022 yılı Temmız ayında asgari ücrete ara zam yapıldı. Asgari ücret zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yaptıı açıklamada yeni asgari ücretin 5.500 TL olduğunu duyudu. Erdoğan açıklamasında bu zamla birlikte kamu personellerinin maaşlarında da artış olacağını belirtmişti. Peki Öğretmen asgari ücret zammı kaç TL? Asgari ücrete zam ile öğretmen maaşı ne kadar artacak? 300-500 TL öğretmen maaşına ek zam mı yapıldı? Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla birlikte milyonlarca memurun da maaşına asgari ücret zammı yansıyacak.

Öğretmen asgari ücret zammı kaç TL?

Çalışma Bakanı Bakan Bilgin asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında şunları belirtti: “Cuma günü asgari ücret açıklaması yaptık. Asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin asgari ücret düzeyinde kalan kısmını vergi dışı bıraktığımız için asgari ücret arttıkça vergi dışında kalan gelirlerinin oranı artıyor. Bu da memurlara ortalama 300-500 TL seyyanen zam anlamına geliyor. Birlikte düşünüldüğü zaman yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır."

Asgari ücrete zam ile öğretmen maaşı ne kadar artacak?

Asfgari ücrete gelen yüzde 30'luk zammın memur maaşlarına da ekstra zam olarak yansıması bekleniyor. Öğretmen, polis hemşire maaşları Temmuz asgari ücret zammıyla birlikte 300 TL ile 500 TL arasında artacak.

Memurlara ek zam yapılacak mı?

Bilgin açıklamasında şunları söyledi: "Enflasyon oranı tahminlerimizden yüksek çıktı. Aylık yüzde 4'ün altında olacağını düşünüyorduk. Enerji fiyatlarındaki artış bunu kaçınılmaz olarak ortaya çıktı. Netice itibariyle biz emeklilerimize de çalışanlarımıza da onları enflasyona karşı koruyacak yüzde 42 düzeyindeki bir zam oranını gerçekleştireceğiz.”