Öğretmen ek zam ne zaman yatacak? Öğretmen ek zam farkı ne kadar? Yüzde 2,5 ek zam 27 Ocak'ta mı yatacak? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak aldı. Ancak memurların maaşına yüzde 2,5 oranındaki ek zam yansımadı. Memurlar gibi öğretmenler de ek zam oranın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. Öğretmen ek zam farkının yarın yani 27 Ocak'ta hesaplara yatmasının beklendiği açıklandı. Peki öğretmen ek zam farkı ne kadar?

Öğretmen ek zam ne zaman yatacak? Öğretmen ek zam farkı ne kadar? Yüzde 2,5 ek zam 27 Ocak'ta mı yatacak? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına yapılacak toplam zam oranını merak ediyordu. Enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler ek zam oranın açıklanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan açıklamasında memur ek zam oranını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Erdoğan'ın açıklamsından sonra memurlar zamlı maaşların hesaplara yatmasını bekledi ancak ek zam farkı memur maaşlarına yetişmedi.

Öğretmen ek zam ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Açıklanan ek zam oranları memurların maaşlarını aldığı güne yetişmedi. Öğretmeler Ocak maaşını yüzde 2,5'luk ek zam olmadan aldı. Öğretmenlerin maaşlarına yatacak olan yüzde 2.5'luk zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı ise belli oldu. Öğretmenler ek zammı 27 Ocak'ta alacak. Öğretmenler gibi diğer memurlar ve emekliler de 27 Ocak'ta hesaplarında yüzde 2.5'luk ek zammı görecek.

Öğretmen ek zam farkı ne kadar?

Öğretmen ek zam farklarının ne kadar olacağı öğretmenlerin kademe ve derecelerine göre değişkenlik gösteriyor. Öğretmenlerin aldığı maaş tutarı farklı olduğu için ek zam oranı da değişiyor.

Memur ek zamları TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak.

Öğretmen maaş farkı ne kadar kaç lira?

Öğretmen maaş farkları 2022 yılında ne kadar olacağı pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. Memurlar maaşlarını önceden aldıkları için memur maaşlarında bir zam farkı oluşmuş oluyor. Memur maaş farkları da hesaplandıktan sonra memurların hesaplarına yatırılıyor. Öğretmenler de maaş farklarının ne kadar, kaç lira olduğunu merak ediyor. Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 200 ile 400 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

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