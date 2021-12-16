Nohut, su ve buğday unu uygun sıcaklıklarda fermantasyona uğrayınca nohut mayası elde edilir. Bu maya, ekşi mayaya nazaran daha az dayanıklıdır. Gelin nohut mayasını daha yakından tanıyalım...



Nohut mayası, nohut, su ve buğday ununun uygun sıcaklıkta fermantasyona uğramasıyla oluşur. Bu maya, ekşi mayaya göre daha az dayanıklıdır. Fakat ekşi mayadan daha tatlı bir tada ve farklı bir kokuya sahiptir. Bu yüzden ''tatlı maya'' olarak da anılır.

Nohut mayası peksimet yapımında, kahke yapımında, yoğurt yapımında kullanılabiliyor. Sarımtrak bir renge, farklı bir kokuya ve hafif tatlı bir tada sahip olan nohut mayası sindirim sistemi ve mide rahatsızlığı olan insanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir yapıya sahiptir. Ayrıca evde hazırlanması da gayet kolaydır.

Nohut mayası nasıl hazırlanır?

Nohut mayası hazırlamak için bir çay bardağı nohut, üç dört çorba kaşığı organik tam buğday unu, bir su bardağı ılık su, yarım çay kaşığı tuz ve bir tane temizlenmiş cam kavanoza ihtiyacınız olacak.

Nohutları plastik olmayan, temiz bir havanın içerisinde dikkatli bir biçimde hafif iri kalacak şekilde dövün. Nohutların dağılmasını önlemek istiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz veya bir bezin içerisine koyup havanın sapıyla dövebilirsiniz.

Kırmış olduğunuz nohutları orta boy bir kavanozun içerisine koyun. Üzerine unu ilave edin ve üzerine el yakmayacak sıcaklıkta su ekleyin. Tuzunu da koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla içerisinde un topakları kalmayana kadar güzel bir şekilde karıştırın. Suyu eksik kalırsa mutlaka ekleyin. Su, un ve nohut karışımının üç dört parmak üzerinde olmalıdır.

Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ağzını kapatın. Daha sonra evin sıcak bir yerinde muhafaza edin. Mayayı yaz mevsiminde hazırlıyorsanız taşma riski olacağı için altına mutlaka bir tabak koyun, kış mevsiminde hazırlıyorsanız evin en sıcak köşesine, hatta kalorifer, soba, fırın gibi yerlerin yakınlarına koyun. Mayanın olması için ideal derece 38-42 derece aralığıdır.

Maya hazırlandıktan on iki saat sonra gerekli sıcaklık sağlandığında mayanızda hareketlenmeler olacaktır. Kavanozun içerisine el yakmayacak sıcaklıkta 3/4 çay bardağı kadar suyu ekleyerek dinlendirmeye bırakın. Ertesi sabah mayanızda köpükler ve ekşi, keskin bir koku oluşacaktır. Nohutları bir tülbent yardımıyla süzüp üzerindeki koyu kıvamlı köpüğü maya olarak kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.