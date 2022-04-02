Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahurda niyet etmeyi unutunca tutulan oruç geçerli olur mu? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılı Ramazan ayında ilk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Milyonlarca Müslüman oruç tutmak için niyetlendi. Ancak sahurda niyet etmeyi unutanlar ve sahura kalkmadan oruç tutanlar oruçlarının kabul olup olmayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayında niyetsiz tutulan oruç kabul edilir mi?

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahurda niyet etmeyi unutunca tutulan oruç geçerli olur mu? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılı Ramazan ayında ilk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Milyonlarca Müslüman oruç tutmak için niyetlendi. Ancak sahurda niyet etmeyi unutanlar ve sahura kalkmadan oruç tutanlar oruçlarının kabul olup olmayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayında niyetsiz tutulan oruç kabul edilir mi?

Bereket ve mağfiret ayı Ramazan bu sene Nisan ayında denk geldi. Geçtiğimiz senelerde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde kalan Ramzan ayında bu sene kısıtlamalar olmayacak. Vatandaşlar ibadetlerini camilerde yapcak. Ramazan şenlikleri düzenlenecek. Milyonlarca kişi 2022'nin ilk sahuruna kalktı. Oruç tutmak için niyet eden milyonlarca kişi iftar saatini dört gözle beklemeye başladı. Ramazan ayında sahura kalkan ve niyet etmeyi unutan vatandaşlar oruçlarının geçeri oluo olmayacağını merak ediyor. Diyanet bu konuda açıklama yaptı.

Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Niyet etmeden oruç tutulur mu? sorusu Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yanıtlandı. Milyonlarca Müslüman bazen uykunun getirdiği ağırlık ile bazen de sahura kalkamamaktan oruca niyetlenmiyor. Peki bölye bir durumda tutulan oruç kabul olur mu? İşte Diyanet'in yanıt; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Niyet ne zaman hangi vakitte nasıl edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir

İmsak ezanından sonra niyet edilir mi? İmsaktan sonra niyet edilirse oruç kabul olur mu?

Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Sahurda niyet etmeyi unutunca tutulan oruç geçerli olur mu?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Niyet nedir?

Niyet kısca bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksattır. Niyet aynı zamanda namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma olarak da adlandırılabilir.